Çernobil, Bir Oyunda Yeniden Oluşturuluyor

Steam’in en çok satan oyunlarından biri olan Chernobylite, ilginç bir özelliğe sahip olduğunu doğruladı. Oyun geliştiricileri, 1986’da gerçekleşen Çernobil nükleer felaketinden sonra izole edilmiş bölgenin 3D taranmış bir rekreasyonuna sahip olduğunu söylüyor.

Şu anda erken erişimde mevcut olan Chernobylite, geçen Ekim ayında bir Polonya stüdyosu olan The Farm 51'in yarattığı, 3. Dünya Savaşı'nı konu alan, kıyamet sonrası hayatta kalma ve korku oyunudur. The Farm 51, Çernobil haritasının Ukrayna'ya seyahat eden geliştiriciler tarafından inşa edildiğini ve “dev bir alan olan” gerçek izole edilmiş bölgeyi 3 boyutlu olarak taradığını doğruladı.

Farm 51 “Fiziksel olarak her binada her odaya girmek ve 1.000 kilometrekarelik arazinin her santimini taramak mümkün değil.” dedi. “Bu nedenle mümkün olduğunca çok tarama yapmak istiyoruz, ancak oyuncuların görüşlerini takip etmeye ve yerlerin nihai tasarımını topluluğumuzla birlikte şekillendirmeye devam ediyoruz.” diyerek bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını açıkladı.

Kıyamet bölgesini andırıyor

Çernobil'de hali hazırda turistler bulunmakta. Bu turistler, genellikle Ukrayna merkezli şirketlerin düzenlediği turlarla bu hayalet şehri ziyaret edebiliyorlar. Bu nedenle Çernobil, Dünya'da kıyamet sonrası manzaraya benzeyen gerçek bir yer ve birçok video oyunu da bu yüzden burayı kopyalamaya çalışıyor.

Korku oyunlarının temelinde yer alıyor

Çernobil, Ukrayna stüdyosu GSC Game World tarafından sunulan hayatta kalma-korku oyunlarının temeli olmuştur. Ayrıca, diğer video oyunlarında ve bilim kurgu öykülerinde de yer aldı.

The Farm 51, Çernobil'in ‘alternatif sonlara sahip olacağını’ söylüyor. Bir oyuncu erken erişimde tek bir sonuca varsa bile bitmiş oyunun farklı sonuçları olacak. Chernobylite’ şu an Steam’de Windows PC için 80 TL'lik fiyatıyla alınabilir durumda.