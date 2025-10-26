TL Desteğini Bırakalı 2 Yıl Olmuş: Steam'de Dolar Kuru Ne Kadar?

Steam, 2 yıldır dolarla ödeme alıyor. Peki Steam'de dolar kuru ne kadar? Belli bir kur var mı? İşte bilmeniz gerekenler.

Valve bünyesinde faaliyet gösteren Steam, şu anda dünyanın en büyük oyun platformu konumunda bulunuyor. Ülkemizde de oyunlar konusunda çok popüler olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef Steam, birkaç yıl önce ülkemizde bazı değişikliklere gitmişti ve TL desteğini bırakmıştı. 2 yıla yakın bir süredir de Steam’de dolarla işlem yapılıyordu.

Peki Steam’de dolar kuru ne kadar? Satın alırken dolar kuru nasıl belirleniyor? Bu içeriğimizde Steam’den oyun alımıyla ilgili bilmeniz gerekenlere göz atacağız. Gelin lafı çok uzatmadan detaylara geçelim.

Steam, ne zaman Türkiye’de dolara geçti?

Steam,** 20 Kasım 2023** tarihi itibarıyla Türkiye’de Türk Lirası desteğini resmen sona erdirdi. O tarihten bu yana da platformda dolar üzerinden işlem gerçekleştiriliyor. Tabii ki hâlâ normal kartlarınızı kullanabiliyorsunuz ancak oyunların fiyatlarının tamamı dolar olarak belirleniyor.

Steam’de dolar kuru ne kadar?

Buna net bir cevap vermemiz mümkün değil. Steam’de aldığınız oyunlarda belirlenen dolar kuru, kullandığınız bankaya göre değişiklik gösterebilir. Yani Google’dan direkt baktığınız dolar kuruyla Steam’de satın alırkenki dolar kuru farklı olabilir. Bu soruya Steam’in dolar kuru, bankanızda uygulanan dolar kuruna göredir diyebiliriz. Bankalar arasında hem kur hem de komisyon gibi nedenlerden dolayı küçük farklılıklar olabilir.

Oyun satın almak için dolar hesabına mı ihtiyaç var?

Hayır. Direkt olarak TL hesabınızdan işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Oyun satın aldığınızda dolar kuru olarak karşılığı neyse TL hesabınızdan çekiliyor. Bu yüzden ekstra dolar hesabı gibi şeylerle uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Mesai saatleri dışında biraz daha fazla ücret ödeyebilirsiniz

Oyunları satın alırken dikkat etmeniz gereken konulardan biri mesai saatleridir. Mesai saatleri dışında, hafta sonları veya akşamları oyun aldığınızda bankanın makasında, komisyonunda farklılıklar olabileceği için biraz daha fazla para ödeyebilirsiniz. Bu öyle çok inanılmaz büyük bir fark olmayacaktır, maksimum %5 civarlarında bir şeyler olur ancak yine de yüksek fiyat ödemenizin hiçbir anlamı yok.

Steam’de yerel fiyatlandırma devam ediyor mu?

Şu anda Steam’de fiyatlar dolarla belirleniyor olsa da şirketin geliştiricilere sunduğu bazı imkânlar var. Geliştiriciler, isterlerse bölgelere göre farklı fiyatlar belirleyebiliyorlar. Ülkemizdeki dolar fiyatlarının diğer bölgelerdeki Steam fiyatlarına göre bazen daha ucuz olmasının nedeni de bu.

Steam’in ülkemizde dolarla ödeme almasıyla ilgili bilmeniz gerekenlere birlikte göz attık. Artık oyunları satın almadan önce bu konulara hakim olabilir ve ona göre alım yapabilirsiniz. Sizin ekelmek istediğiniz şeyler var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.