Artık Çıkan Hiçbir Oyunu Kaçırmayacaksınız: Steam'in Yeni Takvim Özelliği Kullanıma Sunuldu

Steam'in kullanıma sunduğu yeni Kişisel Takvim özelliği sayesinde yakında çıkacak oyunları doğrudan görselleştirilmiş takvim üzerinden görebileceksiniz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, yeni Kişisel Takvim özelliğiyle yakında çıkacak oyunları keşfetmeyi çok daha kolay hâle getiriyor. Bu yenilik, kullanıcıların oynama alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunarak “sıradaki favori oyununuzu” bulmanıza yardımcı olacak. Üstelik her gün güncellenen sistem sayesinde takviminiz, sürekli olarak yeni önerilerle dolup taşacak.

Yeni takvim, yalnızca ilginizi çekebilecek oyunları göstermekle kalmıyor; istek listenizdeki oyunları da dâhil ediyor. Böylece hangi oyunun ne zaman çıkacağını, kaçırmadan takip edebileceksiniz. Hafta sonlarında az sayıda oyun piyasaya sürüldüğünden takvim, hafta içi çıkışlara odaklanıyor ancak endişelenmeyin, hafta sonuna denk gelen oyunlar da pazartesi günü takviminizde belirecek.

İlgi alanlarınıza göre takvimde oyunlar göreceksiniz

Steam

Bu yeni oyunlar, görsel bir takvim görünümünde önünüze sunulacak. Bu sayede heyecanla beklediğiniz oyunların çıkışına kaç gün kaldığını tek bakışta görebileceksiniz. Takvim, ayrıca oynadığınız türlere göre etiket filtreleme, sonuç sayısını ayarlama ve içerik tercihlerine göre özelleştirme seçenekleri de sunuyor.

Steam bu özelliği şimdilik bir Laboratuvar deneyi olarak kullanıma açtı. Yani kullanıcı geri bildirimleri, sistemin geleceğini şekillendirecek.

