Steam, 2019’un En İyileri Listesini Açıkladı

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam, 2020’ye kısa bir süre kala 2019 yılının en çok satan oyunlarını açıkladı. Platin kademesinde yılın en çok satan oyunları arasında Destiny 2, Total War: Three Kingdoms ve Dota 2 bulunuyor.

Oyun sektörü, diğer yıllarda olduğu gibi 2019’da da pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. 2020’ye sayılı günler kala, geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok satan oyunlarına göz atma zamanı geldi. Valve’ın dijital oyun mağazası Steam, 2019'un En İyileri listesini yayınladı.

Her yıl geleneksel olarak hazırlanan liste, Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar, En Çok Satan VR Oyunlar, Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar ve Aynı Anda En Çok Oyuncu Sayısı olmak üzere beş farklı kategoriden oluşuyor. Ayrıca bu kategoriler kendi içlerinde Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak katmanlara ayrılıyor.

Steam’in yayınladığı 2019'un En İyileri listesinde bizleri şaşırtan bazı sürprizler var. Örneğin Destiny 2, yılın sadece üçte biri için Steam'de olmasına rağmen En Çok Satanlar listesinin tepesinde yer alıyor. Ayrıca Warframe, CS: GO ve Dota 2, En söz konusu kategorinin Platin katmanında kendine yer bulan ücretsiz oyunlar arasında.

Popüler strateji oyunu Total War: Three Kingdoms, En Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar ve Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı listelerinde en üst sıralarda yer alıyor. Benzer şekilde Sekiro: Shadows Die Twice da neredeyse her kategoriye ağırlığını koymuş durumda. Hadi gelin, kategorilerin Platin katmanlarında hangi oyunlar varmış hep birlikte göz atalım.

Steam’de 2019’un En İyileri

En Çok Satanlar (Platin)

Grand Theft Auto V

The Elder Scrolls Online

Dota 2

Monster Hunter: World

Warframe

Counter-Strike: Global Offensive

Total War: Three Kingdoms

Destiny 2

Sid Meier’s Civilization VI

Sekiro: Shadows Die Twice

PlayerUnknown's BattleGrounds

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

En İyi Yeni Çıkanlar

Sekiro: Shadows Die Twice

Code Vein

Destiny 2

Resident Evil 2 Remake

Remnant: From the Ashes

Total War: Three Kingdoms

Star Wars Jedi: Fallen Order

Mordhau

Red Dead Redemption 2

Devil May Cry 5

Halo: The Master Chief Collection

En Çok Satan Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları (Platin)

Zero Caliber

GORN

Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades

Fallout 4

Arizona Sunshine

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Boneworks

VR Kanojo

Pavlov VR

Beat Saber

Superhot

Blade and Sorcery

Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar (Platin)

My Time At Portia

Battalion 1944

Slay the Spire

Green Hell

Space Engineers

Astroneer

PC Building Simulator

Hunt: Showdown

Oxygen Not Included

Ring of Elysium

Beat Saber

They Are Billions

Aynı Anda En Çok Oyuncu Sayısı (Aynı anda 100.000'den fazla)

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Grand Theft Auto V

Path of Exile

Dota 2

Dota Underlords

Halo: The Master Chief Collection

Sekiro: Shadows Die Twice

Counter-Strike: Global Offensive

Total War: Three Kingdoms

PlayerUnknown's Battlegrounds

Destiny 2

Warframe

