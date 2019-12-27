Steam, 2019’un En İyileri Listesini Açıkladı

Oyun sektörü, diğer yıllarda olduğu gibi 2019’da da pek çok önemli gelişmeye sahne oldu. 2020’ye sayılı günler kala, geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en çok satan oyunlarına göz atma zamanı geldi. Valve’ın dijital oyun mağazası Steam, 2019'un En İyileri listesini yayınladı.
Her yıl geleneksel olarak hazırlanan liste, Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar, En Çok Satan VR Oyunlar, Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar ve Aynı Anda En Çok Oyuncu Sayısı olmak üzere beş farklı kategoriden oluşuyor. Ayrıca bu kategoriler kendi içlerinde Platin, Altın, Gümüş ve Bronz olarak katmanlara ayrılıyor.
Steam’in yayınladığı 2019'un En İyileri listesinde bizleri şaşırtan bazı sürprizler var. Örneğin Destiny 2, yılın sadece üçte biri için Steam'de olmasına rağmen En Çok Satanlar listesinin tepesinde yer alıyor. Ayrıca Warframe, CS: GO ve Dota 2, En söz konusu kategorinin Platin katmanında kendine yer bulan ücretsiz oyunlar arasında.
Popüler strateji oyunu Total War: Three Kingdoms, En Çok Satanlar, En İyi Yeni Çıkanlar ve Aynı Anda En Çok Oynanan Oyuncu Sayısı listelerinde en üst sıralarda yer alıyor. Benzer şekilde Sekiro: Shadows Die Twice da neredeyse her kategoriye ağırlığını koymuş durumda. Hadi gelin, kategorilerin Platin katmanlarında hangi oyunlar varmış hep birlikte göz atalım.
Steam’de 2019’un En İyileri
En Çok Satanlar (Platin)
- Grand Theft Auto V
- The Elder Scrolls Online
- Dota 2
- Monster Hunter: World
- Warframe
- Counter-Strike: Global Offensive
- Total War: Three Kingdoms
- Destiny 2
- Sid Meier’s Civilization VI
- Sekiro: Shadows Die Twice
- PlayerUnknown's BattleGrounds
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Bu kategorideki diğer katmanlara buradan göz atabilirsiniz.
En İyi Yeni Çıkanlar
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Code Vein
- Destiny 2
- Resident Evil 2 Remake
- Remnant: From the Ashes
- Total War: Three Kingdoms
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Remnant: From the Ashes
- Mordhau
- Red Dead Redemption 2
- Devil May Cry 5
- Halo: The Master Chief Collection
2019’un aylara göre en iyi çıkış yapan oyunlarına buradan göz atabilirsiniz.
En Çok Satan Sanal Gerçeklik (VR) Oyunları (Platin)
- Zero Caliber
- GORN
- Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades
- Fallout 4
- Arizona Sunshine
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Boneworks
- VR Kanojo
- Pavlov VR
- Beat Saber
- Superhot
- Blade and Sorcery
Bu kategorideki diğer katmanlara buradan göz atabilirsiniz.
Erken Erişimden Çıkan En İyi Oyunlar (Platin)
- My Time At Portia
- Battalion 1944
- Slay the Spire
- Green Hell
- Space Engineers
- Astroneer
- PC Building Simulator
- Hunt: Showdown
- Oxygen Not Included
- Ring of Elysium
- Beat Saber
- They Are Billions
Bu kategorideki diğer katmanlara buradan göz atabilirsiniz.
Aynı Anda En Çok Oyuncu Sayısı (Aynı anda 100.000'den fazla)
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Grand Theft Auto V
- Path of Exile
- Dota 2
- Dota Underlords
- Halo: The Master Chief Collection
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Counter-Strike: Global Offensive
- Total War: Three Kingdoms
- PlayerUnknown's Battlegrounds
- Destiny 2
- Warframe
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