En popüler oyun platformumuz Steam, anlık oyuncu rekorunu geçtiğimiz ay da kırmıştı.

Oyunculuk tarafındaki en büyük pazar yerlerinin başında gelen Steam, Türk lirasına olan desteğini sonlandırmasının ardından indirimleriyle heyecan veremez hâle gelmişti. Zaman zaman sağlam indirimleri size aktarsak da platform, elinde olmayan sebeplerle yapmak durumunda olduğu bu hamlesi sebebiyle çok sayıda oyuncuyu kaybetti.

Tabii buna rağmen hâlâ en popüler olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanında belirli aralıklarla istatistikleri de bizlere sunan platform, kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi.

Anlık 34 milyon oyuncu barajı geçildi.

Geçtiğimiz ocak ayında platform, 33 milyon eş zamanlı oyuncu barajını geçerek bu rekorunu kırmıştı. Şimdiyse 34 milyon sınırını geride bıraktı. Tam sayı ise 34.298.950. Tabii bunu borçlu olduğu oyunlara bakmadan da geçmeyelim.

Steam’de en çok oynanan 20 oyun ve son 24 saatteki eş zamanlı oyuncu rekorları:

Counter-Strike 2 - 1.474.396

- 1.474.396 Dota 2 - 705.679

- 705.679 PUBG: Battlegrounds - 627.348

- 627.348 Apex Legends - 465.266

- 465.266 Helldivers 2 - 440.473

- 440.473 Naraka: Bladepoint - 286.947

- 286.947 Palworld - 273.204

- 273.204 Last Epoch - 223.801

- 223.801 Source SDK Base 2007 - 201.592

- 201.592 Grand Theft Auto V - 166.477

- 166.477 Baldur’s Gate 3 - 146.223

- 146.223 Wallpaper Engine - 122.981

- 122.981 Rust - 122.824

- 122.824 Elden Ring - 112.016

- 112.016 Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 107.565

- 107.565 Call of Duty - 107.124

- 107.124 War Thunder - 100.990

- 100.990 Monster Hunter: World - 85.752

- 85.752 Team Fortress 2 - 78.014

- 78.014 Warframe - 75.398

Listede oyun olarak sayamayacağımız Wallpaper Engine gibi olanlar var fakat sayıya katkıları olduğundan çıkarma gereği duymadık. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?