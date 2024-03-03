Oyunculuk tarafındaki en büyük pazar yerlerinin başında gelen Steam, Türk lirasına olan desteğini sonlandırmasının ardından indirimleriyle heyecan veremez hâle gelmişti. Zaman zaman sağlam indirimleri size aktarsak da platform, elinde olmayan sebeplerle yapmak durumunda olduğu bu hamlesi sebebiyle çok sayıda oyuncuyu kaybetti.
Tabii buna rağmen hâlâ en popüler olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanında belirli aralıklarla istatistikleri de bizlere sunan platform, kendi eş zamanlı oyuncu rekorunu tazeledi.
Anlık 34 milyon oyuncu barajı geçildi.
Geçtiğimiz ocak ayında platform, 33 milyon eş zamanlı oyuncu barajını geçerek bu rekorunu kırmıştı. Şimdiyse 34 milyon sınırını geride bıraktı. Tam sayı ise 34.298.950. Tabii bunu borçlu olduğu oyunlara bakmadan da geçmeyelim.
Steam’de en çok oynanan 20 oyun ve son 24 saatteki eş zamanlı oyuncu rekorları:
- Counter-Strike 2 - 1.474.396
- Dota 2 - 705.679
- PUBG: Battlegrounds - 627.348
- Apex Legends - 465.266
- Helldivers 2 - 440.473
- Naraka: Bladepoint - 286.947
- Palworld - 273.204
- Last Epoch - 223.801
- Source SDK Base 2007 - 201.592
- Grand Theft Auto V - 166.477
- Baldur’s Gate 3 - 146.223
- Wallpaper Engine - 122.981
- Rust - 122.824
- Elden Ring - 112.016
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - 107.565
- Call of Duty - 107.124
- War Thunder - 100.990
- Monster Hunter: World - 85.752
- Team Fortress 2 - 78.014
- Warframe - 75.398
Listede oyun olarak sayamayacağımız Wallpaper Engine gibi olanlar var fakat sayıya katkıları olduğundan çıkarma gereği duymadık. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?