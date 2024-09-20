Steam'in belli başlı dönemlerde başlattığı indirim süreçlerinden bir yenisi daha indie oyunlarla birlikte karşımızda.

Oyun fiyatlarının artık ciddi seviyelere ulaşması birçoğumuzun oyunlara erişimini de giderek zorlaştırdı. Bu nedenle birçoğumuzun kovaladığı indirimler, takibinde olduğumuz oyunları çok daha uygun fiyatlara satın almamıza olanak tanıyor. Kısa bir süre önce Steam'de başlayan Game Devs of Color Expo 2024 etkinliği de sayısız indie oyuna ev sahipliği yapıyor.

Steam'in Next Fest etkinliklerinde olduğu gibi yeni Game Devs of Color Expo 2024 etkinliği de gelecekte çıkacak birçok indie oyunun demosuna oynama olanağı tanıyor. Buradan ulaşabileceğiniz etkinlik sayfası bu sayede sayısız indirimin yanı sıra keşfedilebilecek yepyeni oyunlar da sunuyor.

İndirimlerde en dikkat çeken oyunlardan biri bu yıl EA'in piyasaya sürdüğü Tales of Kenzera: ZAU. %30 indirime giren oyun 19,99$ yerine 13,99$'a satılıyor. 1000XRESIST de 10,49$ yerine %20 indirimle 8,39$'a düşmüş durumda.

Steam Game Devs of Color Expo 2024 İndirimleri

OPUS: Echo of Starsong - Full Bloom Edition - %50 indirimle 12,49$ yerine 6,24$

yerine 6,24$ MULLET MADJACK - %20 indirimle 10,49$ yerine 8,39$

yerine 8,39$ 1000XRESIST - %20 indirimle 10,49$ yerine 8,39$

yerine 8,39$ Wandering Sword - %12 indirimle 24,99$ yerine 21,99$

yerine 21,99$ Virgo Versus The Zodiac - %50 indirimle 10,49$ yerine 5,24$

yerine 5,24$ Venba - %40 indirimle 7,99$ yerine 4,79$

yerine 4,79$ Knights and Bikes - %50 indirimle 10,49$ yerine 5,24$

yerine 5,24$ Loddlenaut - %50 indirimle 8,99$ yerine 4,49$

yerine 4,49$ Steel Assault - %50 indirimle 14,99$ yerine 7,49$

yerine 7,49$ Tales of Kenzera ZAU - %30 indirimle 19,99$ yerine 13,99$

yerine 13,99$ Anodyne - %60 indirimle 5,79$ yerine 2,31$

yerine 2,31$ CorpoNation: The Sorting Process - %35 indirimle 7,29$ yerine 4,73$

yerine 4,73$ Chessarama - %25 indirimle 7,99$ yerine 5,99$

Peki sizin indirimlerden dikkatinizi çeken oyun hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.