Enis Kirazoğlu, Phew Phew Games'in Yeni Oyununu Tanıttı

Ünlü YouTuber Enis Kirazoğlu'nun oyun stüdyosu Phew Phew Games'in bir sonraki oyunu belli oldu.

Phew Phew Games, Anomaly Agent adlı yapımla birlikte oyun dünyasına merhaba demişti. Firmanın ikinci oyunu da bugün açıklandı. İkinci oyunun adı Anomaly President olacak. Bu oyunda gündüzleri bir başkan adayı olarak halkımızın desteğini arkamıza almaya çalışıyoruz. Geceleri ise düşmanlarımızla savaşıyoruz.

Anomaly President'ın oynanışı rogue-like olsa da oyunun bir de demokratik yarış kısmı bulunuyor. Adım adım felakete sürüklenen bir dünyada hem başkanlığa aday oluyoruz hem de oyundaki mevcut başkanın çeteleri ile mücadele ediyoruz.

İşte oyunun fragmanı

"Anomaly President ile tanışın!

Gündüzleri oy topladığın ve başkanlık için yarıştığın, geceleri ise düşmanlarını alt eden bir savaşçıya dönüştüğün bir başkanlık temalı rogue-like aksiyon oyunu!"

Oyunda gündüzleri halkın güvenini kazanmak için mücadele ediyoruz, geceleri ise düşmanlarımızla savaşıyoruz. Oyunda başarılı olmak için strateji ve aksiyon arasında dengeyi kurmak gerekiyor. Oyunun dünyasında sıradan düşmanlarla karşılaşmıyoruz. Onun yerine "anomali gücüne" sahip yaratıklarla mücadele ediyoruz. Bununla birlikte yaratıkları ve bossları yenerek güçlerini alabiliyoruz.

Oyunda ayrıca kendimize bir de ekip topluyoruz. Bu ekip bizim seçim kampanyamızı yürütecek ve de rakiplerimizi devirmemizin yolunu açacak. Ayrıca seçim otobüsümüz, kampanyamızın merkezi ve üssümüz olacak. Bu otobüs üssümüzü kendi tarzımıza göre kişiselleştirebilecek, yeni bölümler ekleyerek geliştirebileceğiz.