Yılın En Çok Beklenen Ürünlerinden Steam Machine Ertelendi!

Steam, çok beklenen Steam Machine'in piyasaya sürülme tarihi ve fiyatlandırmasında değişikliğe gitmek zorunda kaldığını açıkladı.

Valve, geçtiğimiz kasım ayında sürpriz duyurular yapmıştı. Bunlardan en çok dikkat çekeni de hem konsol hem PC tarzı bir cihaz olan Steam Machine idi. Şirket, buna ek olarak Steam Controller isimli kontrolcü ve Steam Frame isimli sanal gerçeklik gözlüklerini de resmen duyurmuştu.

Valve, açıklamalarında Steam Machine ve diğer ürünlerin 2026 yılının ilk yarısında geleceğini söylüyordu. Birçok güvenilir kaynak da cihazların yılın ilk çeyreğinde, yani ocak, şubat veya martta geleceğini öne sürmüştü. Şimdi ise Valve’dan yeni bir açıklama geldi, Steam Machine ve Frame’de değişikliklere gidildiğini açıkladı.

Steam Machine’in tarihi ertelendi ancak hâlâ yılın ilk yarısında gelecek

Valve tarafından yapılan açıklamaya göre teknoloji sektöründe aylardır hız kesmeden devam eden ve sürekli artan RAM krizi, Steam Machine ve Steam Frame’i de etkiledi. Bellek ve depolama donanımlarındaki tedarik sıkıntısı ve artan fiyatlar nedeniyle piyasaya sürme tarihlerinde ve fiyatlandırmada değişikliklere gidilecek.

Neyse ki Valve, cihazların hâlâ yılın ilk yarısında çıkacağını belirtmiş. Ancak ilk çeyrekte gelmeyeceklerini, daha sonraki bir tarihe ertelendiklerini söyleyebiliriz. Temmuza kadar bir tarihte çıkacaklar. Muhtemelen 2’inci çeyrekte olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca bellek krizi nedeniyle fiyatlarının da yükselme ihtimali var. Steam’in resmî açıklaması şu şekilde:

“Kasım ayında bu ürünleri duyurduğumuzda şimdiye kadar fiyatlandırma ve piyasaya sürülme detaylarına dair bilgileri paylaşacağımızı planlıyorduk. Ancak sizlerin de duymuş olabileceğiniz gibi bellek ve depolama donanımlarındaki tedarik sıkıntısı o zamandan bu yana sektör genelinde çok hızlı bir şekilde arttı. Bu kritik bileşenlerdeki kısıtlı tedarik ve artan fiyatlar nedeniyle piyasaya sürme tarihlerimizde ve fiyatlandırmamızda (özellikle Steam Machine ve Steam Frame için) değişikliğe gitmemiz gerekiyor.

Bu üç ürünü yılın ilk yarısında piyasaya sürme hedefimizde bir değişiklik yok. Lakin, fiyatlandırma ve piyasaya sürme tarihlerini netleştirip duyurabilmemiz için bu iki konuyla ilgili koşulların da çok hızlı bir şekilde değişebileceğini göz önünde bulundurarak bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bu planlarımızı mümkün olan en kısa sürede kesinleştirmeye çalışacak ve sizleri de bu konuyla ilgili olabildiğince haberdar edeceğiz.”