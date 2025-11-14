Steam Machine vs PS5 vs PS5 Pro vs Xbox Series X ve S Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Steam, yeni konsol benzeri cihazı Steam Machine'i resmen karşılaştırdı. Biz de bu cihazı PS5 vs PS5 Pro vs Xbox Series X ve S ile karşılaştırdık.

Oyun dünyasında kullanıcıların tercih edebileceği birçok farklı cihaz bulunuyor. Steam tarafından duyurulan yeni Steam Machine isimli konsol da bunlar arasına katılarak piyasadaki hâkim cihazlar PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S’e rakip oldu. Steam Deck’ten 6 kat daha güçlü olan cihaz, 2026’da çıkış yapacak.

Biz de bu içeriğimizde Steam Machine, PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S’i karşılaştırdık. Cihazların özellikleri, tasarımları ve diğer konuları ele alarak hangisinin en iyi tercih olacağına bakacağız.

Tasarım

PS5 ve PS5 Pro, Sony’nin fütüristik modern tasarımını sürdüren, beyaz ve sade görünümlü konsollar. Genel anlamda benzer görünümlü olduklarını söyleyebiliriz. Slim olarak alabileceğiniz standart PS5 modeli yaklaşık 358 x 96 x 216 mm boyutlara sahip. PS5 Pro ise 388 x 89 x 216 mm’lik boyutlar ve 3,1 kg'lık yapıyla biraz daha hacimli.

2020’de duyurulan PS5 rakibi Xbox Series X/S modelleri fonksiyonellik üzerine odaklanan konsollar olarak geliyor. X’te daha büyük , 151 x 151 x 301 mm boyutlar ve 4,4 kg ağırlık görüyoruz. Series S ise daha kompakt, taşımaya uygun 65 x 151 x 275 mm boyutlar ve 1.93 kg ağırlıkla geliyor. Bu gruptaki en kompakt cihazlardan biri diyebiliriz.

Son olarak 12 Kasım 2025 günü duyurulan yeni Steam Machine’e bakalım. Konsoldan çok bir "Mini-PC" kimliğine sahip bu cihazda 156 x 152 x 162 mm’lik boyutlar ve 2,6 kg’lık ağırlık var. Küp benzeri bir şekilde gelen cihaz boyutlarıyla Xbox Series S’ten bile daha az yer kaplayabiliyor. Mat siyah kasa ve minimalist bir tasarıma sahip olmasıyla çok ihtişamlı olmayan ancak dikkat çekmeyi başaran bir görünümle geliyor.

Performans

Özellik Steam Machine PS5 PS5 Pro Xbox Series X Xbox Series S CPU AMD Zen 4 (6C/12T) AMD Zen 2 (8C/16T, 3.5GHz) AMD Zen 2 (8C/16T, 3.5GHz) AMD Zen 2 (8C/16T, 3.8GHz) AMD Zen 2 (8C/16T, 3.6GHz) GPU AMD RDNA 3 (28 CU) AMD RDNA 2 (36 CU, 2.23GHz) AMD RDNA 2 (60+ CU) AMD RDNA 2 (52 CU, 1.825GHz) AMD RDNA 2 (20 CU, 1.565GHz) GPU Gücü 12-14 TFLOPs (Tahminî) 10.28 TFLOPs 16.7 TFLOPs 12.15 TFLOPs 4 TFLOPs Bellek 16GB DDR5 16GB GDDR6 16GB GDDR6 16GB GDDR6 10GB GDDR6 Video Belleği 8GB GDDR6 Paylaşımlı Paylaşımlı Paylaşımlı Paylaşımlı Çözünürlük 4K 4K 4K 4K 1440p (4K'ya yükseltilebilir) Depolama 512GB / 2TB NVMe SSD 1TB NVMe SSD 2TB NVMe SSD 1TB NVMe SSD 512GB / 1TB NVMe SSD Bağlantı Wi-Fi 6E, DP 1.4, HDMI 2.0 Wi-Fi 6, HDMI 2.1 Wi-Fi 7, HDMI 2.1 Wi-Fi 6, HDMI 2.1 Wi-Fi 6, HDMI 2.1

Özelliklere baktığımızda saf teraflops güç açısından PS5 Pro’nun önde olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca PSSR yapay zekâ destekli yükseltme teknolojisiyle birleştiğinde çok daha iyi bir oyun deneyimi sunulabiliyor. Xbox Series X ve standart PS5 modelleri ise hâlâ çok güçlü cihazlar. 4K/60 FPS desteğiyle gelen bu modellerin PS5 Pro’nun gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bütçe dostu model olan Series S ise hepsinin gerisinde kalıyor ancak fiyatına göre bu normal diyebiliriz.

Steam Machine’e baktığımızda TFLOPs değeri Series X'e yakın veya biraz daha yüksek olsa da, asıl gücü mimarisinden geldiğini görüyoruz. Diğer tüm konsolların kullandığı Zen 2 (CPU) ve RDNA 2 (GPU) mimarisinin aksine, çok daha modern olan Zen 4 ve RDNA 3 mimarilerini kullanıyor. Bu, daha verimli bir işlem gücü, daha gelişmiş yapay zeka ve ışın izleme yetenekleri anlamına geliyor. Steam Machine, bir konsoldan çok, en yeni teknolojiye sahip kompakt bir PC gibi davranıyor diyebiliriz.

Peki galip kim? Buradaki yanıt kullanıcının ihtiyacına göre değişebilir. Eğer tam bir konsol arayışındaysanız, hem ham konsol gücü hem de iyi opttimize edilmiş 4K deneyim istiyorsanız PS5 Pro olabilir. Ancak modern işlemci, grafik mimarisi, daha PC benzeri bir deneyim hedefliyorsanız Steam Machine’e yönelebilirsiniz. Tabii ki burada fiyat da önemli bir faktör oalcak. 2026’da gelecek Steam Machine’in henüz fiyatı belli değil.

Oyunlar

Donanım ne kadar güçlü olursa olsun, bir konsolu konsol yapan şey oyunlardır. Bu alanda cihazların farklı avantajları var. Çok eleştirilere maruz kalsa da PS5 ve PS5 Pro modelleri PlayStation özel oyunlarıyla öne çıkıyorlar. Xbox ise Game Pass aboneliğiyle öne çıkan bir firmaydı. Geriye uyumluluk ile eski oyunları da oynayabiliyorsunuz. Ancak son zamanlarda özel oyun yaklaşımı yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Xbox oyunları PS’ye, PS oyunları Xbox’a geliyor. Bu yüzden de illa biri öne çıkıyor diyemeyiz. Sizin ne istediğinize bağlı. Ayrıca Game Pass aboneliği de gelen son zamların ardından cazibesini kaybetmiş durumda.

Steam Machine ise kütüphane konusunda çok öne çıkacak bir model. Öyle ki cihaz, tüm Steam kütüphanenize erişim sağlamanıza izin verecek. Steam’in dünyanın en büyük oyun platformu olduğunu düşündüğümüzde gerçekten harika bir avantaj.

Sonuç olarak oyun konusunda PS özel oyunlarına meraklı olanlar PS5 veya PS5 Pro’yu tercihe edebilir. Ancak en büyük oyun kütüphanesini isteyenlerin Steam Machine çıktığında ona yönelmesi daha mantıklı olacaktır.