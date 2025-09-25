Tümü Webekno
Steam'de mağaza tasarımı yenilendi

Valve, Steam mağazasının üst menüsünü sadeleştirip kişiselleştirilmiş önerilere odaklanan yeni bir tasarım sundu. Amaç, oyun keşfini kolaylaştırmak.

Steam'de mağaza tasarımı yenilendi
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Valve, Steam mağaza menüsünü baştan sona yenileyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan bir değişim gerçekleştirdi. Sol menü ve üstteki ana menü artık tek bir üst menüde birleşiyor. Bu sadeleşme, arayüzde kaybolmayı önlemeyi hedefliyor.

Yeni tasarımda, “kişiselleştirilmiş öneriler” sekmesi öne çıkarılıyor. Böylece kullanıcı, ilgi alanlarına uygun oyunlara tek bir sekme üzerinden ulaşabiliyor. Bu bölümde yalnızca algoritmalar değil, aynı zamanda kullanıcı alışkanlıklarına göre şekillenen öneriler de yer alıyor.

Kategori bölümü de önemli bir dönüşüm geçirdi. Artık kategoriler sabit değil; Kullanıcıya yalnızca oynadığı türlere göre veya Steam Deck uyumluluğuna göre özel hub’lar sunuluyor. Bu sayede kullanıcı, doğrudan ilgi alanına göre filtrelenmiş oyunlara yönlendiriliyor.

Yeni tasarım ilk olarak temmuz ayında beta olarak test edilmişti. Kullanıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda geliştirilen arayüz artık genel kullanıma açıldı. Valve’ın amacı, oyun keşfini daha kişisel ve erişilebilir bir deneyime dönüştürmek.

