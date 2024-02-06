Steam'in yeni çıkacak oyunları duyurmak, geliştiriciler ile oyuncuları bir araya getirmek amacıyla gerçekleştirdiği Steam Next Fest 2024 başladı. Bu etkinlikte oyunların ücretsiz demolarına erişmek de mümkün.

Geçmişte oyun dergilerinin yanında CD'ler verilir, bu CD'lerin içinde de demolar yer alırdı. Günümüzde artık çok fazla oyun demosu göremiyoruz, onun yerine oyun incelemeleri var.

Steam'in oyun yapımcıları ve oyuncuları bir araya getirdiği etkinliği Steam Next Fest 2024 başladı ve bu etkinlikte, gelecek oyunların demolarına erişme imkanı da sunuldu.

İşte Steam Next Fest'te oynanabilecek öne çıkan demolar:

Pacific Drive

Rotwood

Dungeonborne

Gatekeeper

Millenia

Synergy

Stormgate

Serum

Terratech worlds

Soulmask

Incursion Red River

INDIKA

Oddsparks: An Automation Adventure

Etkinlikte demolarına erişebileceğiniz tüm oyunlara resmî Steam Next Fest sayfasından ulaşabilirsiniz.

Etkinlikte yer alan oyun sayısı oldukça etkileyici ve en niş oyun türlerinin hayranları bile kendilerine hitap eden en az bir yapım bulabilecekler. Platformlardan stratejilere, simülasyonlardan FPS'lere, rol yapma oyunlarından sandbox oyunlara çok geniş bir yelpazede oyunların demolarına erişim mümkün. Beğendiğiniz oyunları istek listenize de ekleyerek ön siparişe ya da satışa çıktıklarında haberdar olabiliyorsunuz. Demoları indirip oynamak da elbette ki ücretsiz.

Etkinlikte ayrıca oyun yapımcıları, çeşitli canlı yayınlar ve soru cevap etkinlikleri ile oyuncularla bir araya gelecekler. Etkinlik 12 Şubat tarihine kadar devam edecek.