Steam Patronu Gabe Newell'ın 111 Metrelik Yeni "Oyuncağıyla" Tanışın: Küçük Bir Köy Gibi!

Steam patronu Gabe Newell, 111 metre uzunluğundaki yeni yatını teslim aldı. Teslimat süreci, tam da Steam'in rekor gelire yaklaştığı bir döneme denk geldi. Newell, Steam'in başarısını bu yat ile kutlamış gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, kesesini doldurmaya devam ediyor. Analistlerin çalışmalarına göre rekor seviyelere ulaşan gelirler, tahmin edebileceğiniz üzere en çok da Steam patronu Gabe Newell'ı mutlu ediyor. Hatta Newell, bunu kutlamak için kendine yeni bir yat almış durumda. Gelin Steam cephesinde yaşanan gelişmelere yakından bakalım.

Pazar araştırma şirketi Alinea Analytics bünyesinde çalışmalarını sürdüren Rhys Elliott'a göre Steam, bu yılın başından beri 16,2 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Üstelik yıl sonu ve kampanyaların yaklaşması, oyunseverlerin daha fazla harcama yapmasını sağlayacak ve bu da Steam'in gelirlerini doğrudan etkileyecek. Bunu 2024 yılında kazanılan 15,33 milyar dolarlık parayla kıyasladığımızda Steam'de yüzlerin gülmekte olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Gelin Gabe Newell'ın yeni oyuncağına bakalım

Steam patronunun yeni yatı, Oceanco isimli bir firma tarafından inşa edildi. 111 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki yat, "Leviathan" olarak isimlendiriliyor ve benzersiz özellikler sunuyor. Dünyanın en büyük 50. yatı olarak nitelendirilen Leviathan, 26 misafir ve 37 mürettebat üyesine kadar konaklama imkânı sunuyor.

Leviathan'ın özellikleri bunlardan ibaret değil. İnşa süreci boyunca Gabe Newell'ın isteklerini yerine getiren şirket, alt güverteye denizaltı garajı, bir dalış merkezi ve tam donanımlı bir laboratuvar yerleştirdi. Ayrıca bu yatın içerisinde 3 boyutlu baskı atölyesine ek olarak sağlık personelinin de bulunduğu küçük bir hastane yer alıyor.

Steam patronunun oyunlara olan ilgisini zaten biliyoruz. Bu durum, Leviathan'da da kendini gösteriyor. Bu bağlamda; Gabe Newell'ın yeni yatında özel bir oyun salonu bulunuyor. Bu oyun salonunda 2 yarış simülatörü ve 15 yüksek performanslı oyun sistemi yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak 2 spor salonu, spa ve barı olan 250 metrekarelik bir plaj anına ev sahipliği yapan yat, bir basketbol sahasını da bünyesinde barındırıyor.

Ne Gabe Newell ne de Leviathan'ı inşa eden Oceanco, bu ultra lüks yatın ne kadara mâl olduğuna ilişkin bir şey söylemediler. Ancak sektör kaynaklarına göre Steam patronu, bu yat için 500 milyon civarında bir rakamı gözden çıkardı. Tabii bu Gabe Newell için önemli bir meblağ mı? Tahmin edebileceğiniz üzere hayır. Zira Gabe Newell'ın serveti, 11 milyar dolar seviyesinde...