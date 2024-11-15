Bir gemi, içinde 4000’in üzerinde lüks araç taşıyor ve önce yanıyor, sonra batıyor… Film senaryosu değil, gerçek.

Porsche, Audi, Lamborghini ve dahası… 2022 yılında binlerce lüks otomobil önce alev aldı sonra suya battı.

Atlantik Okyanusu’nda Azor Adaları yakınlarında yaşanan bu talihsiz ve “Kaç para yandı acaba?” dedirten olayın derinliklerine bakıp dudağınızı ısırmaya hazır mısınız?

Kargo gemisi, muhtemelen elektrikli araçlar yüzünden alev aldı.

16 Şubat tarihinde gemi, elektrikli araçlar dahil olmak üzere pek çok otomobili taşıyordu. Yangını başlatan şeyin de elektrikli araçlardaki lityum iyon piller olduğu düşünülüyor ancak tam olarak sebebi hâlâ belli değil.

Yangın sonucu 22 kişilik mürettebat, Portekiz Hava Kuvvetleri helikopteri tarafından tahliye edilip kurtarılsa da gemi alev aldıktan yaklaşık iki hafta sonra battı.

Yangın söndürme ekipmanıyla okyanusa giden yardım araçları, geminin gövdesini hortumla yıkadılar ancak başarısız oldular. 4000’in üzerinde aracın yanı sıra 2200 ton yakıt taşıt, okyanus suyuna karıştı.

Peki bu olayın sonunda ne mi oldu?

Sigorta şirketinin yaptığı açıklamaya göre gemide 438 milyon dolarlık mal vardı. Ayrıca okyanusa karışan atıklar ve yakıtlar da cabası. Muhtemelen ekosistemi fena hâlde bozdu.

Porsche ise şöyle bir açıklama yapmıştı: “Bu olaydan etkilenen her arabayı değiştirmek için çalışıyoruz ve yeni arabalar yakında üretilecek.”

Volkswagen ise hasarın sigorta kapsamında olduğunu söyledi.

Her ne kadar maddi kayıp kapatılabilse de doğaya verdiği zarar ne yazık ki değiştirilemedi.

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