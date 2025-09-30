2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, sürekli yeni indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Dev platform, şimdi ise oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Sonbahar İndirimi’ni resmen başlattı. İndirimlerde yüzlerce PC oyununda devasa indirimler sunuluyor.
Steam’in Sonbahar İndirimi, 6 Ekim 2025 TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Biz de bu indirimde fiyatı düşen en büyük oyunları sizler için derledik. Kampanya sayesinde oyunlarda binlerce TL tasarruf etmeniz mümkün. Gelin lafı çok uzatmadan Steam Sonbahar İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlara göz atalım.
Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Baldur's Gate 3
|34,99 dolar
|26,24 dolar (%25)
|God of War Ragnarök
|49,99 dolar
|39,99 dolar (%20)
|Cyberpunk 2077
|44,99 dolar
|15,74 dolar (%65)
|DOOM: The Dark Ages
|49,99 dolar
|33,49 dolar (%33)
|Forza Horizon 5
|32,78 dolar
|16,39 dolar (%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|49,99 dolar
|39,99 dolar (%20)
|Diablo IV
|49,99 dolar
|22,49 dolar (%55)
|Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü
|59,99 dolar
|40,19 dolar (%33)
|Warhammer 40.000: Space Marine
|39,99 dolar
|19,99 dolar (%50)
|Ready or Not
|28,99 dolar
|14,49 dolar (%50)
6 Ekim'e kadar devam edecek Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.