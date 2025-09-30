2025 Steam Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

Oyunseverlerin dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimleri başladı. İşte kampanyada fiyatı düşen oyunlar.

Dünyanın en büyük oyun platformu Steam, sürekli yeni indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Dev platform, şimdi ise oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği Sonbahar İndirimi’ni resmen başlattı. İndirimlerde yüzlerce PC oyununda devasa indirimler sunuluyor.

Steam’in Sonbahar İndirimi, 6 Ekim 2025 TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Biz de bu indirimde fiyatı düşen en büyük oyunları sizler için derledik. Kampanya sayesinde oyunlarda binlerce TL tasarruf etmeniz mümkün. Gelin lafı çok uzatmadan Steam Sonbahar İndirimi’nde fiyatı düşen oyunlara göz atalım.

Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Baldur's Gate 3 34,99 dolar 26,24 dolar (%25) God of War Ragnarök 49,99 dolar 39,99 dolar (%20) Cyberpunk 2077 44,99 dolar 15,74 dolar (%65) DOOM: The Dark Ages 49,99 dolar 33,49 dolar (%33) Forza Horizon 5 32,78 dolar 16,39 dolar (%50) The Last of Us Part II Remastered 49,99 dolar 39,99 dolar (%20) Diablo IV 49,99 dolar 22,49 dolar (%55) Ghost of Tsushima Yönetmenin Sürümü 59,99 dolar 40,19 dolar (%33) Warhammer 40.000: Space Marine 39,99 dolar 19,99 dolar (%50) Ready or Not 28,99 dolar 14,49 dolar (%50)

6 Ekim'e kadar devam edecek Steam Sonbahar İndirimi'nde fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.