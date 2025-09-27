Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam'de Yayımlanan Yeni Oyun Sayısı 4 Yılda %93 Arttı

Yeni bir rapor, Steam'de yayımlanan yeni oyun sayısının son zamanlarda büyük bir artış yaşadığını gösterdi. Yeni oyun sayısı, 4 yılda %93 yükseldi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Valve bünyesinde faaliyet gösteren Steam, dünyanın en büyük oyun mağazası konumunda. Her yıl binlerce yeni yapımın platforma eklendiğini görüyoruz. Bloomberg’den ünlü Oyun Editörü Jason Schreier tarafından paylaşılan yeni bir rapor ise Steam’e eklenen oyunların son yıllarda inanılmaz artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Raporunda modern video oyunlarının sorunlarına değinen Schreier, bunun ana sorunlarından birinin çok fazla sayıda yeni oyununun piyasaya sürülmesi olduğunu ifade etti. Buna göre Steam’de yayımlanan oyun sayısı 4 yılda %93 oranında artış gösterdi.

2020’de 9.656 olan yeni oyun sayısı 2024’te 18.626’ya çıktı

Schreier tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yılında Steam’e eklenen yeni oyun sayısı 9 bin 656 adet civarlarındaydı. 2024’te, yani geçen sene eklenen oyun sayısı ise 18 bin 626’ydı. Bu da 4 yıllık kısa bir süre içerisinde yıllık eklenen yeni oyun sayısında %93 oranında artış anlamına geliyor.

Aslında bu durum oyunseverler için bir problem değil. Hatta normal bir oyunsever için iyi olduğunu bile söyleyebiliriz. Çok fazla sayıda çeşitli oyunlar oynayabiliyor, sürekli yeni yapımlar keşfedebiliyor.

Ancak bu kadar fazla oyun çıkması sektördeki şirketleri zora sokuyor. Artan rekabet, aylık abonelik hizmetlerinin yükselişi, yeni çıkan yapımların direkt Fortnite gibi büyük live service oyunlarla rakip olmak zorunda olması gibi birçok nedenden dolayı kopya satmak zor hâle gelmişken bir de bu kadar fazla yapımın piyasaya çıkması sektörü olumsuz etkiliyor. Bu da işten çıkarmalara kadar varan problemlere yol açıyor. Bu yıl nasıl veriler geleceğini önümüzdeki ay göreceğiz ancak oyun sayısının artmaya devam edeceğini tahmin edebiliriz.

