Dünya'nın en büyük oyun platformu olan Steam, kullanıcılarına zaman zaman sorunlar yaşatabiliyor. Siz de Steam'de sorun yaşayanlardansanız, aşağıdaki yollar sayesinde Steam Destek'e ulaşabilirsiniz.

Steam, bilgisayar oyuncularının günümüzde belki de en çok kullandığı oyun platformlarından birisi olarak bilinmektedir. Fakat bu popülerliğin sebebi bünyesinde bulundurduğu oyun sayısından değil, daha çok kullanım kolaylığından kaynaklanmaktadır.

Steam, çalıştırıldığı takdirde neredeyse her zaman bir sorun olmadan arka planda çalışmaya devam eder. Ancak bu, Steam uygulamasında hiçbir zaman sorun yaşamayacağınız anlamına da gelmez. Bununla birlikte satın aldığınız oyunla alakalı da yardım almak isteyebilirsiniz. Gelin, Steam’den yardım alabilmeniz için dört farklı yolu size anlatalım:

Steam uygulaması veya tarayıcıdan yardım almak:

Steam’le alakalı sorunların çözümlerine ulaşmanın en kolay yolu bu yoldur. Aşağıdaki adımları takip ederek Steam uygulamasından veya tarayıcınızdan Steam Destek’e ulaşabilirsiniz.

Steam’i başlatın ve üst menüden ‘ Yardım ’ seçeneğine, ardından ‘ Steam Destek ’ seçeneğine basın.

’ seçeneğine, ardından ‘ ’ seçeneğine basın. Karşınıza sorun yaşayabileceğiniz konuların listesi çıkacaktır. Bu listeden size en uygun seçeneğe basarak ilgili konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Steam Destek’e mesaj atın:

Eğer bir önceki sayfada yer alan seçenekler size yardım etmediyse, aynı sayfadan Steam Destek’e mesaj atabilirsiniz:

Tıkladığınız her konunun altında ‘Steam Destek ile iletişime geç’ seçeneği gözükecektir. Bu seçeneğe tıklayarak yaşadığınız sorunu anlatabilir, sorunla alakalı ekran görüntüsünü veya farklı bir dosyayı da mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Steam Tartışmaları’ndan yardım alın:

Steam, yaşadığınız problem hakkında çözümlere ulaşabileceğiniz veya herhangi bir soru sorabileceğiniz Steam Tartışmaları bölümüne sahiptir. Fakat burada bir soru sormadan önce sizinle benzer bir sorunu yaşayan olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Burada sorduğunuz sorulara gelen cevaplar genellikle Steam yetkilileri tarafından gelmiyor. Bunun yerine aynı sorunu daha önce yaşamış farklı Steam kullanıcıları sizin sorununuza da yardım ediyor.

Steam’e Reddit üzerinden ulaşın:

Steam ile bağlantıya geçebilmenizin son yolu da Reddit platformunu kullanmaktır. Burada bulunan kullanıcıların yaşadığı birçok sorun büyük oranda çözülmüş olarak duruyor. Siz de yaşadığınız sorunu burada bulabilir ve çözümüne ulaşabilir veya kendi sorununuzu paylaşabilirsiniz. Steam'in Reddit sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.