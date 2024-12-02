Stellantis'in yıllardır başında bulunan Carlos Tavares, CEO'luk görevinden sürpriz bir şekilde istifa etti. Tavares'in normalde 2026'da emekli olacağı açıklanmıştı.

Peugeot’dan Fiat’a, Citroen’den Opel’e kadar 14 markayı bünyesinde bulunduran dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden Stellantis, büyük bir değişikliğe uğradı. Şirketin yıllardır CEO’luğunu sürdüren Carlos Tavares, istifa etti.

Aslında Tavares, daha önce 2026 yılında emekli olacağına dair açıklama yapmıştı. Ancak alınan yeni kararla birlikte ünlü iş insanı, bu tarihi beklemeden sürpriz bir şekilde görevinden ayrılma kararı aldı. İstifanın hemen yürürlüğe gireceği ve Tavares'in beklemeden şirketten ayrılacağı aktarıldı.

Yeni CEO henüz belli değil

Stellantis tarafından yapılan kısa basın açıklamasında istifanın yönetim kurulu tarafından kabul edildiği bildirildi. Henüz yeni CEO’nun kim olacağının belli olmadığı ve arayışın başladığı aktarıldı. Yeni patron, muhtemelen 2025’in ilk yarısında belli olacak. Bu süreçte geçici olarak şirketin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann liderliğinde bir yönetici ekip kurulacak ve faaliyetler yönetilecek.

İstifaya neyin neden olduğu henüz belli değil. Ancak Tavares, son yıllardaki kararlarıyla eleştirilmişti ve satışlardaki düşüşün sorumlusu olarak tutuluyordu. Ayrıca söylentiler, yönetim kurulu ile Tavares’in fikir ayrılıklarına uğradığını da öne sürmüştü. Şirket yöneticileri, Stellantis’in başarısı için “yatırımcılar, yönetim kurulu ve CEO” arasındaki mükemmel uyum gerektirdiğini belirtmişti. Fakat son birkaç haftada yaşanan fikir ayrılıkları bunun yaşanmadığını gösterdi.

Detaylar henüz belli değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde veya haftalarda Tavares’in bu ani ayrılışı hakkında bilgi edinebileceğiz. 66 yaşındaki iş insanı, 2014’te PSA’nın CEO’su olmuştu. FCA ve PSA’nın birleşmesiyle 2021’de ortaya çıkan Stellantis’in de 4 yıldır CEO’luğunu yapıyordu.