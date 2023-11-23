Renault'nun ardından Stellantis'in de fabrikadan ikinci el parça ve araç uygulamasına başlayacağı açıklandı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre Opel, Peugeot ve Citroen'in de dahil olduğu 14 markaya sahip şirket, bu planı için milyonlarca dolarlık yatırım yapacak.

Renault, birkaç yıl önce fabrika çıkışlı ikinci el araba ve parça uygulamasını duyurmuştu. Geçtiğimiz yaz aylarında ise bu uygulama resmen başlamıştı. Bugün ise bir başka otomobil devinden böyle bir adım geleceği açıklandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Alfa Romeo da dahil 14 markayı bünyesinde bulunduran Stellantis, fabrikadan ikinci el araç ve parça dönemine başlıyor.

40 milyon euro yatırım yapılacak, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir parça alternatifleri sunulacak

Özpeynirci’nin haberine göre Stellantis Grubu, İtalya’da bulunan Torino’daki Mirafori tesisini SUSTAINera ismiyle döngüsel ekonomi merkezine dönüştürecek. Şirket, buraya 40 milyon euro yatırım yapacak.

Tesiste, yeniden üretim, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm gibi şeylerin yapılacağı söyleniyor. Daha da detaylandıracak olursak habere göre motorlar ve bataryalar gibi kullanılmış, aşınmış veya arızalı bileşenler burada sökülüp temizlenecek ve yeniden üretilecek.

Uygun fiyatlı ve sürdürülebilir bir alternatif üretmek isteyen otomobil devi, 2025’e kadar 50 binin üzerinde, 2030’a kadar ise 150 binin üzerinde bu şekilde parça sunmayı planlıyor. Ayrıca 2025’te 2,5 milyon, 2030’da ise 8 milyon aşınmış parçanın bu merkezde tedarik edileceği gelen bilgiler arasında.

Yeniden üretilen araçlar, ikinci el araç programıyla piyasaya girecek

Bunlara ek olarak Özpeynirci’ye göre Stellantis, yine Torino’daki tesisinde araçlarını da yenileyecek. Yeniden üretilen ya da kullanılmış parçalarla tamir edilen araçlar, ikinci el programıyla piyasaya sürülecek. Stellantis bünyesindeki şirketler de bu araçları satabilecek.