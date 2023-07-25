Renault'un geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni satış modeli "fabrikadan ikinci el", uygulamaya konuldu. Renault artık, Bursa'daki fabrikasında yenilediği otomobilleri ikinci el olarak satacak.

Bundan birkaç yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından Renault'un yeni bir satış modelini uygulamaya koyacağından bahsetmiştik. Şirketin yeni satış modeli, Renault'un ikinci el otomobilleri bizzat elden geçirip, yeniden satışa sunmasını kapsıyordu. Yani "fabrikadan ikinci el" olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem hayatımıza girecekti. Bugün bu meseleyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emre Özpeynirci, Renault'un yeni satış modelinin resmen uygulamaya konulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Bursa'da bulunan fabrikanın belirli bir bölümü ikinci el otomobillerin bakım ve onarımları için hazır hale getirildi ve an itibarıyla da çalışmaya başladı. Aslına bakacak olursak bu gelişme çok da şaşırtıcı değil çünkü Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, geçtiğimiz yılın sonlarında yaptığı bir açıklamada, fabrikadan ikinci el uygulamasının 2023 yılı içerisinde başlayacağını söylemişti.

Önce yerli, sonra ithal otomobiller satılacak!

Özpeynirci'nin açıklamasına göre Renault, ilk aşamada yerli otomobillerin yeniden satışına odaklanacak. Bu bağlamda; Clio 4, Clio 5 ve Megane (sedan) araçlar, Bursa'daki fabrikanın "Refactory" bölümünde yeniden elden geçirildikten sonra tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Sonraki aşamada ise ithal modeller için fabrikadan ikinci el uygulaması başlayacak. Özpeynirci'ye göre bu durum birkaç yıl sonra gerçekleşecek.

2 Yıl garanti verilecek!

Renault'un fabrikadan ikinci el uygulaması, ikinci el otomobil satın alırken tereddüt yaşayan tüketicileri mest edecek. Zira fabrika, elden geçirdiği araçlar için 2 yıl garanti verecek. Böylelikle tüketicinin kafasında soru işareti oluşmayacak.

Peki Renault'un yenilediği otomobiller nerede satılacak?

Renault'un yenilediği otomobiller, yine şirkete ait olan "RENEW" satış noktalarında tüketicilerle buluşacak. Özpeynirci, Renault'un bunun için Türkiye genelindeki 56 bayiyi belirlediğini söylüyor.

Bu arada; Renault tarafından yenilenip satışa sunulacak otomobillerin fiyatları ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu araçların ikinci el piyasasına yakın fiyatlardan satılacağını tahmin etmek zor değil. Hatta fabrikadan ikinci el araba fiyatları, piyasa ortalamasının bir tık üzerinde bile olabilir.

Renault güncel fiyat listesi için: