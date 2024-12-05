CEO'su istifa eden Stellantis'in yeni CEO bulunana kadar faaliyetlerini yürütecek yönetici ekibinin kimlerden oluşacağı belli oldu.

Opel’den Peugeot’ya kadar 14 büyük markayı bünyesinde bulunduran otomobil devi Stellantis, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir istifayla gündeme gelmişti. Yıllardır CEO’luğu üstlenen Carlos Tavares, şirketin kötü geçtiği kötü dönem ve yönetim kuruluyla yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Yeni bir CEO atanana kadar Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann liderliğinde bir yönetici ekip kurulacağı ve şirketin geçici olarak o şekilde yönetileceği de açıklamalar arasındaydı. Şimdi ise bu ekibin kimlerden oluşacağı belli oldu.

Yeni CEO, 2025’in ilk yarısında belli olacak

Geçici icra komitesi olarak nitelendirilen ekip, yönetim kurulu adına şirket faaliyetlerini yönetimini sürdürecek. John Elkann, komitenin başında olacak. Ona ek olarak 9 kişi daha bu ekipte yer alacak.

Komitede üretim ve tedarik zincirinden Arnaud Deboeuf, insan kaynaklarından Xavier Chereau, mühendislik ve tasarımdan Ned Curic, Amerika kıtasındaki operasyonlardan Antonio Filosa, planlamadan Beatrice Foucher, Avrupa’daki operasyonlardan Jean-Phillipe Imparato, finanstan Douglas Ostermann, satın almadan, tedarikten ve Asya, Hindistan gibi bölgelerden Maxima Picat, şirketin bağlı olduğu kuruluşlardan ise Phillip De Rovira sorumlu olacak.

Bunlar dışında ekibe her biri farklı departmanlardan sorumlu 6 kişi rapor verecek. Yönetim Kurulu Başkanı Özel Danışmanı Richard Palmer da bu komitenin danışmanlığını üstlenecek.

Stellantis’in CEO arayışının hız kesmeden devam ettiğini belirtelim. Şirketin aktardığına göre 2025’in ilk yarısı gibi yeni CEO’nun bulunması planlaıyor. Geçici komitenin bu süreçte nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu.