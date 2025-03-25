Stellantis, bazı tesislerdeki çalışanların gönüllü olarak işten ayrılmaları için para teklif etmeye başladı. Firmanın teklifi, koşullara göre 2,7 milyon TL'ye kadar yükseliyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Alman otomobil devi Mercedes-Benz'in gönüllü olarak işten ayrılacak personele ödeyeceği dudak uçuklatan paralardan bahsetmiştik. Şirket, bazı çalışanlara 20 milyon TL'ye kadar ödeme yapacaktı.

Şimdiyse yine benzer bir gelişmeyle karşınızdayız. Bu kez de dünyanın en büyük otomotiv çatı şirketlerinden Stellantis, Mercedes-Benz'e benzer bir karar aldı. Şirket, ABD'nin bazı bölgelerinde bulunan personeline gönüllü olarak işten ayrılmaları için çok büyük paralar teklif etmeye başladı.

2,7 milyon TL'ye varan ödemeler yapılacak!

Edinilen bilgilere göre Stellantis, 1 ila 15 yıl arasında bünyesinde çalıştırdığı bazı personellerin işten ayrılmaları için 50 bin dolardan başlayan ödemeler yapacak. Şirketin üst limiti ise bugünün kuruyla 2,7 milyon TL'ye denk gelen 72 bin dolar. Üstelik şirket, teklifi kabul eden personele 6 aylık sağlık sigortası da sunacak. Personelin, 8 Mayıs tarihine kadar karar vermesi gerekecek.

Mercedes-Benz'in 20 milyon TL'ye ulaşan tazminat paketiyle ilgili detaylı bilgi için:

Böylesi bir karar, Stellantis için çok şaşırtıcı değil. Zira şirket, 2024 yılında 11 bin, 2023 yılında ise 33 bin personel ile benzer şekilde anlaşmaya varmıştı. Bu kez kaç personelin bu durumdan etkileneceği belli değil ancak rakam daha düşük olabilir. Zira yeni teklif, sadece ABD'de Jeep Wrangler ve Ram 1500 gibi araçların üretimlerinin yapıldığı Michigan, Illinois ve Ohio tesislerinde çalışan kişiler için geçerli.