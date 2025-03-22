Mercedes-Benz, tasarruf tedbirleri kapsamında çalışanlarına dudak uçuklatan teklifler sunmaya başladı. Bazı çalışanlar, sadece gönüllü olarak işten ayrılmaları için 500 bin euro'nun üzerinde tazminat alacaklar.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya merkezli haber kaynakları, firmanın bazı çalışanlarına sadece işten ayrılmaları için çok büyük paralar teklif ettiklerini duyurdular. Mercedes-Benz'in böyle bir adım atmasının temel nedeni, daha uzun vadede harcayacağı daha büyük paradan kurtulmak.

Edinilen bilgilere göre Mercedes-Benz'in işten ayrılma teklifi, çalışanların kıdemlerine göre değişiyor. Mesela 20 yılını Mercedes-Benz'e vermiş olan bir personel, 300 bin euro'nun üzerinde para alacak. 30 yıllık deneyimi olan 55 yaşındaki bir ekip lideri ise 500 bin euro'nun üzerinde tazminat alabilecek. 30'lu yaşlarındaki nispeten yeni bir eleman ise 100 bin euro civarı para alacak. Az önce de bahsettiğimiz gibi Mercedes-Benz, bu parayı sadece gönüllü olarak işten ayrılmayı kabul eden personeline verecek.

İstemeyen çalışanları etkileyen bir şey yok

Mercedes-Benz'in dudak uçuklatan teklifi, herhangi bir zorlama olmadan sunulacak. Bir personel işten ayrılmak istemezse farklı bir nedenden ötürü işine son verilmeyecek. Alman haber kaynaklarına göre Mercedes-Benz'in teklifi, 30 bin kadar çalışan için geçerli olacak. Çalışanların, 31 Temmuz'a kadar karar vermeleri beklenirken Mercedes-Benz, bazı personellerini isteseler bile işten çıkarmayacak. Bu isimler, tahmin edebileceğiniz üzere şirketin en yetenekli personelleri olacak.

Mercedes-Benz, bundan bir süre önce yaptığı bir açıklamada 2027 yılına kadar 5 milyar euro'luk tasarruf yapacağını duyurdu. İşte bu hamle, bu tasarruf planının bir parçası. Şirket, işten çıkmayı kabul eden personelleri ile çalışan sayısını azaltmış olacak. Özellikle de yönetim kademesinin bu planla küçültülmesi planlanıyor.