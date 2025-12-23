Stephen King'in İzlemenizi Önerdiği 2025'te Çıkan 5 Korku Filmi

Dünyanın en ünlü korku yazarlarından Stephen King, 2025 yılında çıkan sevdiği korku filmlerini paylaştı. İşte King'in önerdiği o filmler.

2025 yılı birçok harika filmin vizyona girdiği bir yıl olarak geride kaldı. Son yıllardaki korku türündeki yükseliş bu sene de devam etti ve birçok dikkat çeken korku filmi vizyona girdi. En ünlü korku yazarlarından biri olan Stephen King de sosyal medyada film önerileriyle karşımıza çıktı. King, bu yıl sevdiği korku filmlerini paylaştı.

Biz de bu içeriğimizde Stephen King’in önerdiği 2025’te çıkış yapan korku filmlerini derledik. King, bu filmleri çok sevdiğini ve türün sevenleri tarafından izlenmesi gerektiğini söylüyor. Gelin önerilere bakalım.

Abraham's Boys

Yönetmen : Natasha Kermani

: Natasha Kermani Oyuncular : Brady Hepner, Titus Welliver, Jocelyn Donahue

: Brady Hepner, Titus Welliver, Jocelyn Donahue IMDb puanı: 4.2

Düşük puanıyla izleyenler tarafından pek beğenilmeyen bir film olan Abraham's Boys, Stephen King'in önerdiği filmler arasında yer alıyor. Yapım, efsanevi vampir avcısı Abraham Van Helsing'in, geçmişlerinden kaçmak için ABD'ye taşınan oğullarını yetiştirdiği sonraki yıllarını anlatıyor.

Killing Faith

Yönetmen : Ned Crowley

: Ned Crowley Oyuncular : Guy Pearce, DeWanda Wise, Bill Pulman

: Guy Pearce, DeWanda Wise, Bill Pulman IMDb puanı: 5.5

Guy Pearce ve Bill Pulman gibi ünlü oyuncuları kadrosunda bulunduran Killing Faith, bizi 1859 yılına götürüyor. Dul bir doktorun yeni özgürlüğüne kavuşmuş bir köleyi ve gizemli bir kızı uzak bir kasabanın İnanç Şifacısı'nı bulmak için kanlı Batı'da 5 günlük bir yolculuğa çıkarmayı kabul etmesi konu ediniliyor.

The Monkey

Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular : Theo James, Tatiana Maslany

: Theo James, Tatiana Maslany IMDb puanı: 5.9

Stephen King'in hikâyesinden uyarlanan The Monkey, ikiz kardeşlerin tavan arasında bir maymun oyuncağı bulmasını ve bunun ardından yaşanan korkutucu olayları anlatıyor. Oyuncağı atsalar bile yıllar sonra yeniden onları buluyor.

Together

Yönetmen : Michael Shanks

: Michael Shanks Oyuncular : Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman

: Dave Franco, Alison Brie, Damon Herriman IMDb puanı: 6.7

Son yıllarda çıkan en ilginç ve orijinal hikâyeli korku filmlerinden biri olan Together, kırsal bir bölgeye taşınan bir çiftin yaşadıklarını merkezine alıyor. Bu çift, vücutlarında korkunç değişikliklere neden olan gizemli bir güçle karşılaşıyorlar. Gerçekte de bir çift olan Dave Franco ve Alison Brie'nin uyumuyla sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.

Weapons

Yönetmen : Zach Cregger

: Zach Cregger Oyuncular : Julia Garner, Josh Brolin, Austin Abrams, Amy Madigan

: Julia Garner, Josh Brolin, Austin Abrams, Amy Madigan IMDb puanı: 7.5

Çıktığında büyük ses getiren, yılın en iyi korku filmlerinden biri olarak nitelendirilen Weapons, ABD'nin Maybrook kasabasındaki bir okuldaki sınıfta tek bir öğrenci dışında tüm öğrencilerin aniden bir gece kaybolmasını ve öğretmenlerini merkezine alarak anlatan bir film.