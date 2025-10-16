ABD, Üzerinde Steve Jobs Olan 1 Dolarlık Madeni Para Basacak

ABD Darphanesi, üzerinde Steve Jobs bulunan 1 dolarlık madeni para basacağını açıkladı. Koleksiyonluk bir ürün olacak bu madeni para, 2026'da satılmaya başlayacak.

2011’de hayata gözlerini yuman Apple kurucusu Stev Jobs, teknoloji dünyasına kazandırdıklarıyla modern tarihin en önemli kişiliklerinden biri olmayı başarmıştı. ABD’de sürekli Jobs’ı anmaya yönelik adımlar atıldığını görüyorduk. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Amerika Birleşik Devletleri Darphanesi, yepyeni bir 1 dolarlık madeni para üretmeye başlayacağını duyurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre paranın üzerinde Steve Jobs yer alacak. Paranın bir önizlemesi de paylaşıldı.

Steve Jobs’lı 1 dolar böyle gözükecek

Yukarıdan Steve Jobs’ın yer alacağı 1 dolarlık madeni parayı görebilirsiniz. Meşe ağaçlı tepelerden oluşan klasik bir Kuzey Kaliforniya manzarasının önünde oturan bir Steve Jobs tasviri madeni parada yerini alıyor. Jobs’ın ikonik balıkçı yaka kazağı, kot pantolonu ve spor ayakkabıları da karşımıza çıkıyor.

Üzerinde “Harika bir şey yap” gibi ifadeler yazan ve Steve Jobs’ı anmak için piyasaya sürülecek 1 dolarlık madeni para, 2026 yılında piyasaya sürülecek. Para, öyle geniş çapta kullanılan bir madeni para olmayacak, koleksiyonluk bir ürün olarak çıkacak. Alma isteyenler, ABD Darphanesi’nin resmî sitesinden 13,25 dolara bu madeni parayı satın alabilecekler.