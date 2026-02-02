Steve Jobs'ın Apple'ı kurarken yazdığı ilk çek tarihi bir fiyata satıldı

Apple’ın bugün geldiği noktayı düşününce inanması zor ama her şey bir zamanlar Steve Jobs’ın yazdığı mütevazı bir çekle başlamıştı. İşte o çeklerden biri, kısa süre önce düzenlenen bir açık artırmada gün yüzüne çıktı ve satıldı.

Söz konusu çek, 1976 yılında, Apple’ın resmi olarak kurulmasından yalnızca günler önce Steve Jobs tarafından yazılmış. Çekin, Apple-1 bilgisayarının geliştirme sürecinde yer alan isimlerden Howard Cantin’e yapılan bir ödeme için düzenlendiği belirtiliyor.

Bu da belgeyi, Apple’ın gerçekleştirdiği ilk ticari işlemlerden biri hâline getiriyor. Kısacası bu çek, Apple’ın bir garaj girişiminden küresel bir teknoloji devine dönüşme yolundaki ilk somut adımlarından birini temsil ediyor.

Koleksiyonerler Neden Bu Kadar İlgilendi?

Bu çek sadece eski bir banka belgesi değil. Üzerinde: Steve Jobs’ın imzası, Apple’ın ilk günlerine ait resmi bilgiler ve şirket tarihine doğrudan tanıklık eden bir hikâye bulunuyor. Bu nedenle müzayede evi tarafından Apple tarihinin en önemli finansal belgelerinden biri olarak tanımlanıyor.

Aynı açık artırmada Steve Jobs’a ait farklı kişisel eşyalar ve erken dönem Apple ürünleri de yer alsa da, gecenin yıldızı açık ara bu çek oldu. Steve Jobs’ın imzasını taşıyan bu küçük kâğıt parçası, Apple’ın hikâyesinin ne kadar insani, sade ve cesur bir başlangıca sahip olduğunu gözler önüne seriyor.