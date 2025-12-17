Steven Spielberg’in yeni bilim kurgu filmi Disclosure Day'in ilk fragmanı yayınlandı

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Steven Spielberg’in bilim kurgu filmi Disclosure Day için ilk fragman yayınlandı. Film, 12 Haziran 2026’da sinemalarda olacak.

Steven Spielberg, uzun bir aradan sonra yeniden saf bilim kurguya yöneliyor. Disclosure Day adlı yeni filmi için yayınlanan ilk fragman, dünyayı sarsan gizemli olaylara ve büyük bir gerçeğin açığa çıkışına odaklanıyor.

Film, Spielberg’in kendi fikrinden doğdu ve senaryo David Koepp ile birlikte yazıldı. Hikâyenin merkezinde insanlık, bilinmeyen bir güçle yüzleşirken verilen ahlaki ve toplumsal tepkiler yer alıyor. Fragman, fazla ipucu vermeden merakı artırmayı başarıyor.

Oyuncu kadrosu da oldukça güçlü. Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth ve Colman Domingo gibi isimler filmde başrolleri paylaşıyor. Bu da Disclosure Day’i sadece görsel değil, dramatik açıdan da iddialı kılıyor.

Filmin müziklerini yine John Williams besteleyecek. Bu iş birliği, Spielberg–Williams ikilisinin 30. ortak projesi olacak. Disclosure Day, 12 Haziran 2026’da vizyona girecek ve şimdiden yılın en çok beklenen filmleri arasında.