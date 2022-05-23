Bu hafta Netflix'te yayımlanacak Stranger Things'in 4. sezonu eleştirmenler tarafından puanlandı. Eleştirmenlerin yorumları genellikle aynı konularda birleşirken verilen puanlar yeni sezondan neler beklememiz gerektiği konusunda fikir sundu.

2016’da yayınlanmaya başlayan ve Netflix’in en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things, dördüncü ve son sezonuyla bu hafta yeniden sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Önceki sezonlara göre daha uzun ve çok daha bütçeli olacak yeni sezon için heyecan artmaya devam ederken bugün, yeni sezonu izleyen eleştirmenlerin yorumları paylaşıldı.

Sinema dünyasının takip edilen isimleri, yeni sezon hakkındaki görüşlerini paylaştı. Büyük bir heyecanla beklenen yeni sezon için yapılan yorumlar, bir nebze beklentileri kıran şekildeydi. Gelin, Stranger Things’in 4. sezonu için verilen eleştirmen puanlarına bakalım.

13 eleştiriden 9'u olumlu

Metacritic

Stranger Things’in dördüncü sezonu için yapılan yorumlarla belirlenen ortalama puan şu anlık 100 üzerinden 72 oldu. Dizinin son sezonu çoğunlukla 80 – 83 aralığında puan alırken, sezon için verilen en düşük puan 42 idi. Yeni sezon için yapılan olumlu veya olumsuz yorumları ayrı sepetlere koymaksa oldukça zor.

Yapılan yorumların çoğunluğu yeni sezonun Stranger Things hayranlarını aynı seviyede tatmin edeceği yönündeydi. Olumlu yorumlarda bundan farklı olarak dizinin eğlenceli oluşuna değinilirken, olumsuz yorumlardaysa dizinin kendisini tekrar etmesinden şikâyet edildi. Şu ana kadar yapılan 13 yorumun 9’u olumlu olurken, 4’ü ortalama seviyedeydi.

Stranger Things’in yeni sezonu için verilen eleştirmen puanlarını daha da iyi yorumlayabilmek için dizinin önceki sezonlarına verilen puanlarına da bakabiliriz. Dördüncü sezonu şu anda ortalama 72 puana sahip olan dizinin üçüncü sezonu da 72 puana sahipken ikinci sezon 78, birinci sezon ise 76 puana sahipti. Puanlar üzerinden baktığımızda yeni sezonun önceki sezonlara göre kâğıt üstünde ne daha iyi ne de daha kötü olduğunu söyleyebiliriz.

Stranger Things 4. Sezon, 27 Mayıs'ta Netflix'te yayınlanacak.