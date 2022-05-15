Sevilen dizi Stranger Things’in 4. sezon dünya prömiyeri gerçekleşti. Prömiyere katılarak yeni sezonu izleme şansına erişenler yorumlarını paylaşırken; yeni sezondan bir de yeni bir video yayımlandı.

Netflix’in sevilen yapımı Stranger Things, dördüncü sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Üçüncü sezonu 2019 yılında yayımlanan dizinin iki part şeklinde yayımlanacak olan yeni sezonunun 27 Mayıs’ta çıkacak ilk kısmı için heyecanlı hayranlar gün saymaya başladı.

Bekleyiş sürerken dün, Stranger Things’in dördüncü sezonunun dünya prömiyeri gerçekleşti. Katılımcıların yeni sezonun ilk bölümünü izlediği etkinlikten ilk değerlendirmeler de geldi. Bununla birlikte ilk bölümden kısa bir kesit de paylaşıldı.

Stranger Thing 4. sezon için ilk tepkiler olumlu

Dün gerçekleşen Stranger Things 4. sezon dünya prömiyerine, dizinin oyuncuları ve ekip dışında medyadan pek çok kişi de katıldı. İlk bölümü izledikten sonra düşüncelerini paylaşan katılımcıların 4. sezon ilk bölüm değerlendirmeleri son derece olumlu, hatta neredeyse ‘mükemmel’ şeklinde oldu. Pek çok kişi dizinin 'özüne' döndüğünü belirtirken, bazıları da bu sezonu şimdiye kadarki en korkunç sezon olarak nitelendirdi.

27 Mayıs’ta ilk kısmı, 1 Temmuz’da ise kalanı yayımlanacak olan dördüncü sezonun ardından Stranger Things, beşinci sezonuyla final yapacak. Ancak beşinci sezonun ne zaman yayımlanacağına dair herhangi bir şey söylemek için henüz oldukça erken.

Dizinin yeni sezonundan 41 saniyelik yeni bir kesit paylaşıldı

İşte Stranger Things 4. sezon dünya prömiyerine katılanlardan gelen yorumlar:

"#StrangerThings4'ün 1. bölümü, şimdiye kadarki en karanlık ve en korkunç sezon için zemin hazırlıyor. Ölçek muazzam, sinematografi muhteşem ve yeni ve eski karakterler harika. Bu dünyaya döndüğüm için çok mutluyum."

"#StrangerThings4'ün 1. bölümü hem heyecan verici hem de ürkütücü. Hikaye köklerine dönüyor ve şimdiye kadarki en heyecan verici ve uğursuz sezonu sunuyor. #11 olarak Millie Bobby şovu çalmaya devam ediyor ve oyuncu kadrosunun geri kalanı harika. Hayranlar gezintiye çıktı!"

"#StrangerThings4'ün 1. bölümü, sevilen dizinin bir sonraki evrimidir. Yapım en iyi halinde ve korkular 11'e kadar çıkıyor. Yeni kadro yeni bir şeyler getirirken Joe Keery favori olmaya devam ediyor."

"#StrangerThings4'ün ilk bölümü . Neredeyse bir saat 15 dakika ve bayıldım. Duffer kardeşler sezona acele etmek yerine zaman ayırıyor ve çok fazla karakter inşa ediyor. Beklediğim gibi değil ve böyle olduğunda buna bayılıyorum."

"#StrangerThings 4. Sezon prömiyeri büyük riskler taşıyor, duygusal ve her zamankinden daha korkutucu. Ama her şeyden çok, bu karakterlerin -- ve bu dizinin -- geri dönmesi çok güzel. Heyecanlan, çünkü televizyonda bunun gibi başka bir şey yok."

"#StrangerThings4'ün birden çok bölümünü gördüm ama sadece 1. Bölüm hakkında tweet atmama izin varBunun için bölüm başına 30 milyon dolar harcadılar ve... her kuruş ekranda. MUHTEŞEM.ULTIMATE, 80'lerin tüm filmlerini bitiren MEGA 80'ler filmi"

"#StrangerThings4'ün ilk bölümü hemen daha önce gördüğümüzden daha karanlık oldu ve bunu gerçekten sevdim. Dizi, bu karakterlerin ve izleyicilerin nasıl büyüdüğünü yansıtırken aynı zamanda onu #StrangerThings yapan aynı unsurları koruyarak daha olgun hissettiriyor."