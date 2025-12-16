Tümü Webekno
Stranger Things 5 sezon 2. kısım fragmanı yayınlandı

Netflix, Stranger Things’in 5. sezon 2. kısım fragmanını paylaştı. Hawkins’te son savaş yaklaşırken Vecna tehdidi daha da büyüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix, Stranger Things’in final sezonu olan 5. sezonun 2. kısım fragmanını yayınladı. Fragman, Hawkins’te artan kaosu ve Upside Down ile gerçek dünya arasındaki sınırların tamamen silinmeye başladığını gösteriyor.

Eleven, Mike, Will ve ekip bu kez her zamankinden daha karanlık ve kişisel bir tehditle karşı karşıya. Fragmanda özellikle Vecna’nın hâlâ oyunun merkezinde olduğu ve planlarının henüz tamamlanmadığı vurgulanıyor.

Stranger Things 5, dizinin tüm hikâyesini bağlayacak büyük finale doğru ilerliyor. Volume 2’nin ardından yayınlanacak son bölümlerle birlikte Netflix’in en ikonik dizilerinden biri resmen veda edecek.

