Netflix'in en popüler dizilerinden Stranger Things'in 5. sezon kamera arkası görüntüleri Netflix'in etkinliği sırasında yayınlandı.

Stranger Things'in 5. sezonu, Netflix’in en gizli tutulan projelerinden biri olmaya devam ediyor. Dizinin severlerinin bir süredir merakla beklediği yeni sezona dair Netflix bir süredir süren sessizliğini bozdu ve setten görüntüler içeren bir kamera arkası videosu yayınladı.

Kamera arkası videosunun her ne kadar 5. sezona dair görüntüler içermesi beklense de beklentilerin aksine fazla bir şey sunmuyor. Yine de dizinin setinden bazı ilginç detaylar dikkat çekiyor.

Yayınlanan kamera arkası videosunda Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin ve Finn Wolfhard, dizinin iki şanslı hayranına seti gezdiriyor. Yedi dakika uzunluğundaki görüntülerde Mike ve Eleven’ın mektupları ve Upside Down’ın ürkütücü atmosferiyle tanınan bazı set bölümleri gözler önüne seriliyor. Keza set görüntülerinde daha önceki sezonlardan hatırladığımız şeyler de mevcut.

Stranger Things 5. sezonuna dair teoriler hız kesmeden devam ediyor

Serinin bir hayranı ise YouTube'da yaptığı yorumda, "Eğer 5. sezon çekim aşamasındaysa ama bize önceki sezonlardan sahneler gösteriliyorsa, bu ya flashback sahnelerine ya da zaman yolculuğuna işaret olabilir." diyor. Elbette bu yalnızca bir teori ama şimdiden büyük ilgi görmüş durumda.

5. sezonda neredeyse tüm ana karakterler son bir kez seriye geri dönüyor. Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, David Harbour, Winona Ryder gibi isimlerin yanı sıra, Vecna karakterini canlandıran Jamie Campbell Bower da geri dönenler arasında. Ayrıca kadroya yeni katılan Linda Hamilton, Nell Fisher ve Alex Breaux gibi isimler de dikkat çekiyor.

Peki sizin Stranger Things'in 5. sezonundan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.