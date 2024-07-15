Netflix, Stranger Things'in şu sıralarda çekimleri devam eden 5. ve son sezonunun kamera arkası görüntülerini yayımladı. Video, son sezona ilk bakışı atmamızı sağladı.

2016’da yayımlanmaya başlayan Netflix dizisi Stranger Things, günümüzün en popüler yapımlarından biriydi. Bu nedenle de hayranlar, dizinin son sezonu olacak 5. sezonu büyük merakla bekliyordu.

Bugün bu konuda bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Netflix, çekimleri hâlâ devam eden 5. sezonun kamera arkası görüntülerini yayımladı. Video, 5. sezona ilk bakışı atmamızı sağladı.

Netflix tarafından yayımlanan 5. sezon kamera arkası görüntüleri

Daha önce de söylediğimiz gibi sezonun çekimleri şu sıralarda devam ediyor. Videoya baktığımızda şu ana kadar yarısının tamamlandığını görebiliyoruz. Yani çekimlerin bitmesine hâlâ bayağı bir süre var.

Görüntülerden çekirdek kadronun yeni sezonda nasıl görüneceğine dair fikir edinmek mümkün. Artık iyice büyüyen ve çocuk olmaktan çıkmaya başlayan karakterler, bu sezonda yeni maceralara atılacaklar ve 5 sezonluk hikâyeyi sonlandıracaklar. Aynı zamanda Upside Down olarak bildiğimiz evrenden de birçok sahne görebileceğimizi anlıyoruz.

Yeni sezonda kadroya katılacak insanlar da videodan gözükebiliyor. Nell Fisher, Alex Breaux ve Jake Connely gibi isimler, dizinin son sezonunda karşımıza çıkacak. Sezonun nasıl bir hikâyeye sahip olacağı konusunda hâlâ bir bilgi yok.

Netflix, Stranger Things’in son sezonunu 2025 yılında yayımlayacak. Kesin çıkış tarihi henüz belli değil. Detaylar geldiğinde sizleri bilgilendirecek.