Netflix, geçtiğimiz ayın sonunda Stranger Things’in dördüncü sezonunu duyurmuştu. Dördüncü sezon çalışmaları devam eden dizinin setinden olduğu iddia edilen bir fotoğraf, ana karakterlerden Jim Hopper’ın geri döneceğinin sinyalini verdi.

Stranger Things, Netflix’in en çok izlenen dizilerinden biri. Dizinin hayranları, dördüncü sezonun şafağında iki soru ile meşgul: daha fazla çocuk görecek miyiz ve Şef Jim Hopper yaşıyor mu?

David Harbour’un canlandırdığı Jim Hopper, üçüncü sezonda ölmüştü. Ama dizinin hayranları, Hopper’ın ölmediğini düşünüyor. TV Guide, dizinin bir hayranının Stranger Things’in son sezon setinden olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı Reddit’te paylaştığını belirtti. Dizinin hayranının paylaştığı fotoğrafta, Hopper’ın arabası görünüyor.

Stranger Things hayranının Reddit’ten paylaştığı fotoğrafta Jim Hopper’ın kullandığı 1980 Chevrolet K5 Blazer var. Bu fotoğraf, Hopper’ın geri döndüğünü kesin olarak göstermiyor tabi ki. Ama hayranlar, Hopper’ın dönüşünü işaret eden başka ipuçlarını da sıralıyor.

Hayranların belirlediği ipuçlarından ilki, bir numaralı televizyon ölüm kuralı: Hopper'ın cesedi gösterilmedi. İkincisi, sezonun son sahnesinde Demogorgo, bir Rus askerine esiri beslemesi gerektiğini söylüyor. Aynı sahnede “Amerikalı”nın bırakılması gerektiği" de söyleniyor. Bazı hayranlar David Harbour’un Instagram’dan paylaştığı fotoğrafların diziye dair ipuçları barındığını iddia ediyor.