Stranger Things 4. Sezonu İçin İlk Video Geldi

İlk 3 sezonuyla dizi sektörüne damgasını vuran ve milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla izlenen Netflix yapımı Stranger Things'in 4. sezonuna ait ilk video paylaşıldı. Video, yeni sezonun nerede geçeceği konusunda ipucu veriyor.

Netflix’in en çok izlenen orijinal yapımlarından biri olan Stranger Things, geride bıraktığımız aylarda heyecan dolu 3. sezonuyla sevenleriyle buluşmuştu. Bugün ise Netflix, pek çok soru işareti içeren sezon finalinin ardından dizinin 4. sezonuna ait ilk videoyu yayınladı.

Uzun bir aranın ardından ilk defa sessizliğini bozan Stranger Things ekibi, geçtiğimiz günlerde Stranger Things sosyal medya hesaplarının profil resimlerini değiştirmiş ve 4. sezon için ilk ipuçlarını vermişti. Profil resimlerinde yer alan fotoğraf, saat 11’i gösteren baş aşağı durmuş bir saati içeriyordu.

Stranger Things’in 4. sezon videosu:

Yaklaşık 45 saniye süren bu videoda ana karakterlerin yer aldığı bir bölüm veya profil resmindeki saatin gizemini açıklayan bir kısım yok fakat yine de paylaşılan videonun en dikkat çeken yanı videoda yer alan “We’re not Hawkins anymore” (Artık Hawkins’te değiliz) kısmı oldu. Ayrıca yapımcı ekip, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda da bu başlığı kullandı.

Bu yazıdan da anlayabileceğimiz üzere dizinin 4. sezonu, ilk 3 sezonun maceralarının geçtiği ve tüm olayların başladığı Hawkins şehrinde geçmeyecek. Zaten dizinin yapımcıları da sezon finalinde bunun sinyallerini vermişti.

Netflix, milyonların merakla beklediği dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak profil resminden yola çıkarak teori ortaya atan bir Facebook kullanıcısı, yeni sezona dair “Sadece sallıyorum ancak akrep 12'de yelkovan ise 11'de. Bu da 11/12/2019 tarihini gösteriyor olabilir. Yani Noel'den iki hafta önce. Tekrar söylüyorum, tamamen sallıyorum" açıklamalarında bulunmuştu.

Netflix cephesinin önümüzdeki günlerde merakla beklenen 4. sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama yapması bekleniyor. Bu süreçte yaşanan gelişmelerden haberdar olmak içinse bizi takipte kalabilirsiniz.