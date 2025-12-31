Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Stranger Things'in final bölümü fragmanı yayınlandı [Video]

Netflix, Stranger Things’in final bölümü için fragmanı paylaştı. Hawkins ekibi Vecna’ya karşı son kez sahnede. Final, yıl sonunda izleyiciyle buluşacak.

Stranger Things'in final bölümü fragmanı yayınlandı [Video]
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Netflix, Stranger Things’in beşinci ve final sezonuna ait son bölüm fragmanını yayınladı. Fragman, Hawkins kasabasının kaderini belirleyecek büyük çatışmaya odaklanıyor. Eleven ve ekip, Vecna’ya karşı son kez bir araya geliyor.

Fragmanda hem aksiyon hem de duygusal sahneler öne çıkıyor. Hopper, Eleven ve diğer karakterlerin vedaya hazırlandığı anlar, dizinin karanlık tonunu daha da güçlendiriyor. Flashback’ler, geçmiş sezonlara göndermeler içeriyor.

Stranger Things, 2016’dan bu yana Netflix’in en büyük yapımlarından biri oldu. Final bölümüyle bu hikâye kapanırken, hayranlar karakterlerin akıbetini merak ediyor. Dizi sonrası spin-off beklentileri ise şimdiden konuşulmaya başlandı.

Netflix

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

5 Farklı Yapay Zekâya 100 Bin Dolar Verip, Yatırım Yaptırdılar: İşte ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ve Claude Kâr-Zarar Oranı

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim