Stranger Things'in final bölümü fragmanı yayınlandı [Video]

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Netflix, Stranger Things’in final bölümü için fragmanı paylaştı. Hawkins ekibi Vecna’ya karşı son kez sahnede. Final, yıl sonunda izleyiciyle buluşacak.

Netflix, Stranger Things’in beşinci ve final sezonuna ait son bölüm fragmanını yayınladı. Fragman, Hawkins kasabasının kaderini belirleyecek büyük çatışmaya odaklanıyor. Eleven ve ekip, Vecna’ya karşı son kez bir araya geliyor.

Fragmanda hem aksiyon hem de duygusal sahneler öne çıkıyor. Hopper, Eleven ve diğer karakterlerin vedaya hazırlandığı anlar, dizinin karanlık tonunu daha da güçlendiriyor. Flashback’ler, geçmiş sezonlara göndermeler içeriyor.

Stranger Things, 2016’dan bu yana Netflix’in en büyük yapımlarından biri oldu. Final bölümüyle bu hikâye kapanırken, hayranlar karakterlerin akıbetini merak ediyor. Dizi sonrası spin-off beklentileri ise şimdiden konuşulmaya başlandı.