Netflix'in en başarılı orijinal içerikleri arasında yer alan Stranger Things'in yapımcılığını yapan Duffer Kardeşler'in yeni stüdyosu Netflix tarafından duyurulurken gelecek projeler hakkında da ipuçları paylaşıldı.

Söz konusu orijinal yapımlar olduğunda Netflix'in adeta gözbebeği durumunda bulunan Stranger Things, kendine has havası ve ilgi çekici hikaye örgüsüyle milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı. Serinin yapımcıları olan Duffer Kardeşler, dizinin başarısının ardından kendi stüdyolarını kurdu.

Matt ve Ross Duffer kardeşlerin kurduğu yapım firmasının adı Upside Down Pictures olarak açıklandı. Firmanın başına ise Hilary Leavitt getirildi. Öte yandan yapım firması çok yeni olsa da ilk günden kolları sıvamaları gerekecek. Netflix'in resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, bazı sürpriz projelerden bahsedildi.

Stranger Things'e yan diziler geliyor

Şu anda ellerindeki projelere ek olarak Duffer Kardeşler, Stranger Things'in bir yan serisi üzerinde çalışmaya başlayacak. Serinin detayları ise şu an için bilinmiyor ancak Duffer Kardeşler'in orijinal bir fikir üzerinde çalıştıkları belirtiliyor. Daha önceki açıklamalara göre yeni yapımlar Eleven ya da Steve Harrington gibi karakterleri odağına alan eserler olmayacak.

Öte yandan Stranger Things evrenini ve mitolojisini temel alan bir Stranger Things gösterisi hazırlanacak. Bu sahne gösterisinin yapımcılığını Sonia Friedman, Stephen Daldry ve Netflix üstlenecek. Daldry ayrıca yönetmen koltuğunda oturacak.

Yeni Death Note uyarlaması yolda!

Öte yandan Duffer Kardeşler yalnızca Stranger Things evrenine odaklanmayacak. Upside Down Pictures tarafından yapılacak olan yapımlar arasında farklı kültürlerden eserler yer alıyor. Netflix'in paylaşımlarına göre gelecek eserler arasında önemli markalar var.

Daha önce Netflix'te gördüğümüz Dark Crystal: Age of Resistance'a imza atan Jeffrey Addiss ve Will Matthews, Upside Down Pictures için bir proje yapacak. Ayrıca Stephen King ve Peter Straub'un Tılsım kitabı da uyarlanacak.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise Death Note duyurusu oldu. 2017 yılında genel olarak çok olumsuz eleştiriler alan bir canlı uyarlaması yapılan Death Note böylelikle bir şans daha elde etmiş olacak.