Netflix’in en çok izlenen dizilerinden Stranger Things 4. sezonı final yaptı. Peki şimdi ne olacak? Stranger Things 5 ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosu, konusu ve ST4’te verilen ipuculardan yola çıkarak ortaya atılamn teorileri derledik.

Stranger Things 5 ya da 5. sezon, Netflix’in daha şimdiden en çok beklenen devam yapımları arasında yerini aldı. Stranger Things 4 boyunca gördüğümüz olaylar, tüm olayların kökenini ve Upside Down’da yaşananların arka planını açıklasa da beşinci sezon ile dizi sona erecek. Son sezonda tanıştığımız ve bugüne kadar yaşanan olayların mimarı olan Vecna’nın finalde Eleven ve arkadaşlarına da ifade ettiği gibi ST5 “Sonun başlangıcı” olacak.

Dizinin yapımcıları olan Duffer Kardeşler, daha ilk sezon biter bitmez dizinin tüm hikayesinin hazır olduğunu belirtmişlerdi. Dolayısıyla dizinin devamı için hikayenin hazır olduğunu belirtebiliriz. Dolayısıyla bu yazıda anlatacaklarımız havada uçuşan bilgilerden değil, tutarlı beklentiler ve kesinleşen detaylardan ibaret olacak.

Stranger Things 5’inci sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix’in açıklamasına göre Stranger Things 5’inci sezonu 2024 yılında yayınlanacak. Hikayenin her ne kadar hazır olduğu belirtseler de Duffer Kardeşler, aslında bunu söylerken senaryonun ve diğer tüm yapım öncesi aşamaların tamamlandığını belirtmiyorlar. Bir hikayenin dizi formuna kavuşması için gereken süre, özellikle böyle büyük bütçeli yapımlarda düşündüğümüzden de uzun vakitler alıyor.

COVID-19 sebebiyle çekimlerin tamamlanmasından 8 ay sonra yayınlanabilen, üçüncü sezon finaliyle arasında neredeyse 3 olan Stranger Things 4, bu durumu kanıtlar nitelikteydi. Ayrıca hem Duffer Brothers hem de Netflix, Stranger Things 5’te bu kez ana karakterlere hayat veren oyuncuların yaşlarına ve görünümlerine uygun bir hikaye anlatılacağını doğrulamışlardı. Hatırlarsanız ST4, ST3’ten birkaç sonrasını konu ediniyor, bu sebeple oyuncuların yıllar içerisindeki fiziksel değişimleri ister istemez göze batıyordu.

Tüm bu detayları göz önüne aldığımızda Stranger Things 5’in yapım öncesi aşamalarının 2022 sonuna dek tamamlanacağını, çekimlerin de en erken 2023 içerisinde yapılacağını söyleyebiliriz. Dizinin kurgulanması ve görsel efektlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki tarih, Netflix’in açıklamasıyla da uyuşarak bize en erken 2024’e kadar beklememiz gerektiğini gösteriyor. Dizinin hangi ay ya da gün yayınlanacağı konusu ise henüz kesinlik kazanmadı.

Stranger Things 5’inci sezon oyuncuları:

ST4 galası @Netflix

Eleven rolünde Millie Bobbie Brown

Joyce Byers rolünde Winnona Ryder

Jim Hopper rolünde David Harbour

Mike Wheeler rolünde Finn Wolfhard

Dustin Henderson rolünde Gaten Matarazzo

Lucas Sinclair rolünde Caleb McLaughlin

Nancy Wheeler rolünde Natalia Dyer

Jonathan Byers rolünde Charlie Heaton

Steve Harrington rolünde Joe Keery

Will Byers rolünde Noah Schnapp

Max Mayfield rolünde Saide Sink

Erica Sinclair rolünde Priah Ferguson

Robin Buckley rolünde Maya Hawke

Yukarıda yer alan ana kadro dışında dizide, karakterlerin aile bireylerine hayat veren kişiler de rollerine kaldıkları yerden devam edecekler gibi görünüyor. Ancak Stranger Things 5, yine çok sevip veda etmek zorunda kalacağımız bir ana karaktere daha sahip olabilir. Bu karakterin kim olacağı, nasıl karşımıza çıkacağı, hangi oyuncunun canlandıracağı henüz belli olmadı. Ancak Netflix ve Duffer Kardeşler, bu rolü muhtemelen çok da ünlü olmayan yetenekli bir isme vereceklerdir.

Her sezonda sevilen bir yan karakter yaratıp sezon finalinde bu karaktere vade etmemizi isteyen yapımcılar sırasıyla şu karakterleri harcadılar: Barbara, Bob, Billy ve son olarak Eddie.

Ayrıca final sezonu olacağı için dizinin ana kadrosunda yer alan herhangi bir karakterin finalde öleceğini de tahmin etmiyoruz. Ana karakterlerden biri ölecekse bunun sezon başında, olayların ne kadar ciddi bir noktaya geldiğini göstermek için yapmaları gerekecektir. Ayrıca bu karakterin de dizinin izlenmesini sağlayan Steve gibi karakterler olmaması gerekiyor. Steve gibi sürekliliği sağlayan ve hikayede ana karakterlere yol gösterenlerin ölümü finale de kalabilir.

Stranger Things 5’inci sezonun hikayesi nasıl olacak?

İlk üç sezonda tüm olayların merkezinde yer alan Will, dördüncü sezon finalinde Mike ile konuşurken şöyle demişti: "Hawkins'e döndüğümden beri onu hissedebiliyorum. Yaralı, canı yanıyor ama hâlâ yaşıyor. Bunca zamandır kim olduğunu bilmek garip hissettiriyor. Ne düşündüğünü ve nasıl düşündüğünü hatırlıyorum. Düşünüyor. Durmayacak, asla, her şeyi alana kadar, herkesi alana kadar… Onu öldürmeliyiz!"

Buradan yola çıkarak Stranger Things 5’te ana düşmanın -en azından sezonun başında- Vecna olacağını söyleyebiliriz. Hatta kendisi de Eleven tarafından köşeye sıkıştırılınca yaşananların “Sonun başlangıcı” olduğunu ifade ediyor. Ancak Vecna’nın tekrar derinlemesine işlenmesi için gerekli motivasyon kalmadı ve karakterin neredeyse tüm hikayesini, geçmişini öğrendik.

Tüm bu sebeplerde Stranger Things 5’te artık her şeyin, bir kötü karakterin, Eleven’ın ya da diğerlerinin geçmişine değil, o an yaşananlara odaklı olacağız. Özellikle dördüncü sezonda sadece “önemli boşlukları dolduran hikaye” izlediğimizi düşünürsek beşinci sezonda daha çok bilinmezliğe yelken açacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz.

Başlar başlamaz kendimizi olayların ortasında bulacağız:

Duffer Kardeşler, beşici sezon için “Başladığı andan itibaren vitesi yükseltecek, gazı kökleyecek!” açıklamasında bulundular. Dördüncü sezonun yavaş başlangıcı, izleyiciyi oyalayan “kaçtığımız hapishaneye geri dönelim” gibi oyalamalarını düşünürsek beşinci sezona dair bu açıklama umut verici. Hızlı başlayan bir hikayeyi doya doya izlenebilir kılacak olan detaylar, her zamanki gibi ana karakterlerin gelişimleri ve birbirleriyle olan ilişkileri olacak.

Karakterler neler yaşayacak?

Dördüncü sezonda içten içe Mike’a olan aşkını gömen Will’i tanımıştık. Stranger Things 5’in bu sebeple Will’in daha ön planda olacağı hem ana hikaye hem de karakter gelişimi açısından sık sık karşımıza çıkacağı bir yapım olacağını söyleyebiliriz.

Cani babasını kaybeden ve Vecna’ya karşı pek de mutlak bir zafer elde edemeyen Eleven’ı artık Byers ailesinin bir üyesi olarak göreceğimiz açık. Byers ailesi, anneleri Joyce ve elbette babaları Jim ile birlikte olayların merkezinde duracaktır. Mike ise bu ailenin dışında olan; Eleven ile ilişkisinden ve Will’in aşkından dolayı kilit bir rol üstleneceği aşikar. Artık Nancy ile yolları kesişen Jonathan ise kendisine bir çekidüzen vermiş halde karşımıza çıkabilir.

Dizinin en sevilen karakterlerinden Steve’in Nancy’ye “6 çocuk hayali kuruyorum” demesi, aslında ekibin ufak üyelerine dair bir göndermeydi. Ancak Steve’in karakter dönüşümü göz önüne alındığında, onu artık yeni bir aile babası olarak gördüğümüz gelişimini izleyebiliriz. Bunu yaparken Steve’in tüm ekibe rehber ve cesaretiyle örnek olduğu, bir bakıma Dubledore-Gandalf gibi “yol gösterici baba” şeklinde karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Dizinin dinamo karakterlerinden Dustin’i diğerlerine kıyasla daha belirsiz bir gelecek bekliyor. En sevdiği dostu Eddie’yi kaybettikten sonra daha da olgunlaştığı, bu yarasını kapamak için 3200 kilometre uzakta, Utah’ta yaşayan telsiz aşkı Suzie’yle daha çok vakit geçireceği, belki de beraber aynı üniversiteye gidecekleri, bu sebeple ekipten uzakta olabileceğini düşünebiliriz.

Max'in geleceği ise Dustin'e kıyasla daha karanlık gözüküyor. Eleven'ın zihnine girip ona seslendiği sahnelerde hiçbir şeyle karşılaşmaması, Max'e dair tüm soruları yeni sezona bıraktı. Ayrıca gelişimi Max'e bağlı olacak

Elbette burada yazdıklarımız, diziyi dikkatli izleyip hikaye anlamının kriterlerini göz önünde bulundurunca gayet makul görünüyor. Ayrıca dizi yapımcılarının açıklamalarını ne kadar baz alsak da Netflix, izleyiciyi şaşırtmayan, sıradan diyaloglarda bile hop oturup hop kaldırmayan bir devamı tercih etmeyebilir. Bu noktada en kesin yorumu, diziye dair yapılacak ilk resmi açıklamalar ile göreceğiz.

Hawkins defteri kapanmayacak:

Dördüncü sezonun sonunda yaşanan olayların bir deprem olarak kayıtlara geçtiğini, sıradan bir oyun topluluğu olan Hellfire Club’ın artık sadece kasabada değil, tüm ülkede bir satanist tarikat olarak tanındığını görmüştük. Tüm bu sebeplerle Hawkins’i terk eden insanları gördük. Ancak dizinin ana kadrosu ve kasabanın bir kısmının Hawkins’i toparlamak için çaba serf edeceklerine dair ipucular verildi.

Diğer taraftan Will’in Hawkins’e dönüşü kesin olarak ifade ettiği sözleri üzerine ana karakterlerin artık kasaba dışında oldukları ve sezon boyunca bir araya gelmelerini beklediğimiz bir hikaye akışı görmemiz çok zor duruyor. Eğer bu tekrar yapılırsa, hikayenin önceki sezonlardan ciddi bir farklı kalmayacaktır.

Son olarak Upside Down’a açılan geçitler ilk kez kapanmadı, hatta halkın gözünde deprem süsü verilen, Max’in hayata dönmesiyle yarım kalan dev bir sarsıntıyla Hawkins’in ortasına büyük bir geçit açılmıştı. Dizinin beşinci sezonunda, Vecna’nın “öbür dünya” olarak nitelediği evrene dair iddialı geçişler görebiliriz.

Yaratıklar tükendi, yenileri gerekiyor:

Dizinin ilk yaratığı Demogorgon, Rusya’daki hapishanede Jim Hopper tarafından kılıçla öldürüldü. Sovyet bilim insanlarının hapishanede ürettikleri Demogorgon yavrularının içerisine kaçan Mind Flyer (Zihin Hırsızı) da bu savaş sırasında alevlerin içerisinde kalarak yok oldu. Zihin Hırzısı’nın ete kemiğe bürünmüş halini de zaten üçüncü sezon finalinde haklamışlardı.

Elimizde tek kalan yaratık Vecna’nın geçmişe diar ipucularını verdiği paralel evrende de yeni bir yaratık görmemiştik. Dolayısıyla Stranger Things 5’inci sezonda karşımıza çıkacak ana düşman, Vecna dışında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir tehdit olabilir. Vecna’nın tekrar ana kötü olmayacağı bir alternatif senaryoda ise daha büyük, daha etkili bir yaratık ya da düşman görmemiz olası.

Toparlayacak olursak Stranger Things 5’te göreceğimiz detaylar şöyle:

Vecna yenilmedi ya da ölmedi, geri dönecek.

Vecna’dan daha etkili bir ortak, ana bir düşman görme ihtimalimiz yüksek.

Bu kez ana tehlike ilk 3 sezonda da olduğu gibi Will üzerinden gösterilebilir ya da Will, sadece yaşanacakları önceden hissetmesiyle gerilimi artırabilir.

Steve Harrington karakteri Dumbledore ya da Gandalf kadar olmasa da yol gösterici, rehber bir karakter yönünde gelişiminin zirvesine varacak.

Dustin çok daha olgun ve zekasının peşinden koştuğu bir hikayeyle diğer karakterlerden uzakta yaşabilir.

Bu kez sadece ana karakterlerin değil, belki de bütün insanların açık açık şahit olduğu olaylar görmeyi bekliyoruz.

“Sonun nasıl olacağını biliyoruz. Değişmesi makul ama bence pek de olası değil, çünkü kaçınılmaz ve geleşi hissedilen bir son olacak. Bunu düşündüğünüzde ‘Ohh! Olması gereken kesinlike buydu’ diyorsunuz”

Duffer Kardeşler’den Matt’e ait olan bu açıklama dizinin finaline ilişkindi. Ayrıca bu sonun dizi ekinden Jim Hopper’a hayat veren David Harbour ile de paylaşıldığını belirtelim. Harbour da konu kendisine sorulduğunda “Şu an hakkında konuşamayacağım açık, net, sağlam ve kesin bir son olmasını sağlamak yeni şeyler sunuyoruz, ancak aynı zamanda belirli bir noktada yoğunlaşıyoruz.” demişti.

Stranger Things 5 yayın tarihi, oyuncuları, hikayesi ve teorilerine dair sizin beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.