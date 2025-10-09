Stranger Things İstanbul’a geliyor

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Stranger Things'in final sezonu öncesi İstanbul dahil 14 şehirde dev bir hayran etkinliği başlıyor. Netflix, CODE RED ile hayranları fiziksel olarak buluşturuyor.

Stranger Things, final sezonu öncesi hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Netflix’in başlattığı “CODE RED” kampanyasıyla İstanbul’un da aralarında olduğu 14 şehirde fiziksel hayran etkinlikleri düzenlenecek.

Los Angeles, Paris, Tokyo, Toronto gibi büyük şehirlerde gerçekleşecek etkinliklerde, dizinin atmosferi şehir sokaklarına taşınacak. “Hawkins is taking over” mottosuyla Stranger Things evreni yeniden canlanacak.

CODE RED! One last adventure is about to begin.



From fan events to bike rides, Stranger Things is taking over: Lucca, Los Angeles, London, Berlin, Paris, Istanbul, Tokyo, São Paulo, Toronto, New York, and more. pic.twitter.com/OEuLkk2f3V — Netflix (@netflix) October 9, 2025

Etkinliklerde bisiklet turları, açık hava aktiviteleri ve diziden ilham alan deneyim alanları yer alacak. Ayrıca Stranger Saturdays adı altında tekrar izleme geceleri de düzenleniyor.

Dizinin beşinci sezonu 26 Kasım’da ilk dört bölümüyle yayınlanacak. CODE RED etkinlikleri, hem nostaljiye hem de final sezonuna hazırlanmak için güzel bir fırsat sunuyor.