Ünlü animasyon film stüdyosu Studio Ghibli'nin ilk CGI filmi olacak 'Aya and the Witch' ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Filmin yönetmeni olan Goro Miyazaki de yeni filmle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünlü anime yönetmeni Hayao Miyazaki'nin 'Spirited Away' ve 'Howl's Moving Castle' gibi filmleriyle tanınan Studios Ghibli'nin yeni filmi 'Aya and the Witch' ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Studios Ghibli'nin CGI, yani tamamen bilgisayar efektlerine dayalı, olacak olan ilk filmi Aya and the Witch'in yönetmen koltuğundaysa Hayao Miyazaki'nin oğlu Goro Miyazaki oturuyor olacak.

Henüz filmin hikâyesi ve vizyon tarihi gibi detaylarıyla ilgili bir bilgi bulunmasa da filmden yeni yayınlanan görsellerle birlikte başta baş karakter Aya olmak üzere bazı karakterler seyircilerle paylaşıldı.

Önde şarkı söyleyen Aya ve diğer karakterler:

Japon medyasında paylaşılan görselde, önde filmin baş karakteri olan Aya ve arkasında filmde yer alacak diğer karakterler görülebiliyor. Bu karakterlerin kim olacağı ve hikâyenin neresinde yer alacakları gibi detaylarsa henüz paylaşılmadı. Bu da izleyicilerin aklına "Aya kim?" ve "Neden bu karakterler Aya ile birlikte bir grupta müzik yapıyor?" sorularını getiriyor.

İngiliz yazar Dianna Wynne Jones'un 'Earwig and the Witch' kitabından uyarlanan bu filmde yönetmenlik koltuğuna oturan Hayao Miyazaki'nin oğlu Goro Miyazaki, Aya and the With ile alakalı verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Japonya'da çok fazla sayıda yetişkinin yanı sıra çok az sayıda çocuk bulunuyor. Bu az sayıdaki çocuk için bu durumun zor olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla yetişkin ile başa çıkmak zorunda kalıyorlar. Bir gün bunları düşünürken Aya ile tanıştım ve o an 'İşte bu! Bu, bütün o yetişkinlerle başı çıkmanın yolu' diye düşündüm. Lütfen bu bağlamda Aya and the Witch'i izleyin ve Aya'nın bütün o baş belası yetişkinlerle nasıl başa çıktığını görün. Bütün saygımla umuyorum ki Aya, bütün çocuklara gerekli cesareti verebilir."

Miyazaki hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Aya and the Witch'in henüz kesin bir vizyon tarihi bulunmasa da filmin, bu yılın sonlarına doğru vizyona girmesi bekleniyor.