Ünlü yönetmen Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Bilbo Baggins karakterine hayat veren İngiliz aktör Sir Ian Holm, 88 yaşında hayatını kaybetti. Holm, uzun bir süredir parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu.

Alman asıllı İngiliz yazar J. R. R. Tolkien’in aynı adlı roman serisinden uyarlanan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde Bilbo Baggins karakterini canlandıran usta aktör Sir Ian Holm’dan acı haber geldi. Uzun zamandır parkinson hastalığı ile mücadele eden İngiliz oyuncu, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Holm, daha çok Yüzüklerin Efendisi’ndeki rolüyle bilinse de, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde ise Android Ash karakterlerine hayat vermişti.

88 yaşında hayatını kaybeden Sir Ian Holm, Yüzüklerin Efendisi serisinde Bilbo Baggins karakterini canlandırmıştı

1981 yapımı Chariots of Fire filmindeki Sam Mussabini karakteri, usta aktöre Cannes Film Festivali'nde özel jüri ödülü ve Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Aktör" ödülünü kazandırmıştı. Chariots ile İngiltere'de "En İyi Yardımcı Aktör" dalında BAFTA Ödülü kazanan Holm, Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmindeki performansıyla da Screen Actors Guild Ödülü’ne layık görülmüştü.

1968 yılında başladığı oyunculuk kariyerine 80’den fazla film sığdıran İngiliz aktör, koronavirüs sürecinde Yüzüklerin Efendisi ekibinin yer aldığı çevrimiçi bir etkinliğe hastalığı nedeniyle katılamamıştı. Holm, söz konusu etkinliğe katılamadığı için bir özür mesajı yayınlayarak, “Sizi şahsen görmediğim için özür dilerim, hepinizi özlüyorum ve maceralarınızın sizi birçok yere götürdüğünü umuyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde 80'den fazla filmde oynayan İngiliz aktör, bir süredir parkinson hastalığı ile mücadele ediyordu

Bu sabah İngiliz The Guardian gazetesine bir açıklama yapan Holm’un menajeri, efsanevi aktörün parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sir Ian Holm, bu sabah 88 yaşında vefat etti. Büyük bir üzüntü içindeyiz. Ailesi ve bakıcısıyla birlikte hastanede huzur içinde öldü. Sevimli, nazik ve yetenekli bir insandı. Onu çok özleyeceğiz"