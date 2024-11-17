Su altı tünelleri genellikle bir köprü inşa etmenin ya da bir feribot bağlantısı kurmanın mümkün olmadığı yerlerde kullanılır. Peki bu tünellerin ardında nasıl bir mühendislik harika vardır?

Su altı tünellerinin tarihi, şaşırtıcı derecede eskidir. Yüzlerce yıl önce inşa edilen su tünelleri, büyük bir emeğin ve mühendisliğin ürünüdür.

Gelin, bu yapıların ne zamandan beri hayatımızda olduğuna ve nasıl inşa edilebildiğine bakalım.

1818’de Marc Brunel isminde Fransız bir mühendis, işçilerin nehirlerin altından tünel kazmalarına olanak sağlayan bir cihaz icat etti.

Brunel’in bu tünel kalkanının içinde çok sayıda küçük kepenk bulunan büyük dikdörtgen bir demir duvar vardı. İşçiler, birkaç santimlik toprağı çıkarmak için kepenkleri tek tek açtı ve biraz ilerleme kaydettikten sonra tüm kalkanlar öne doğru itildi.

Kalkanlar her seferinde birkaç santim ilerledikçe işçiler, arkasına tünelin kabuğu olacak kalın bir tuğla duvar inşa etti. Ancak bu çok zaman alan bir işti. Öyle ki işçilerin, bu yapıyı inşa etmesi 9 yıl sürdü.

Böylece Londra’daki Thames Nehri’nin altındaki tünel, dünyadaki ilk su altı tüneli oldu.

Fakat Brunel’in zamanından bu yana teknoloji çok ilerledi. Şimdilerde su altı tünelleri genellikle devasa tünel delme makineleri ile açılmakta. Ayrıca bu makineler, milyonlarca dolara mal oluyor ancak bu sayede çok kısa sürede büyük tüneller oluşturulabilir.

Ek olarak su altı tünelleri inşa etmenin bir diğer yeni şekli de kes-ört yöntemidir. İnşaatçılar bu yöntemi kullanmak için nehir yatağında veya okyanus tabanında bir hendek kazarlar.

Daha sonra bu hendeklere önceden yapılmış beton veya çelik borular batırırlar. İşçiler, borular kalın bir kaya tabakasıyla kaplandıktan sonra birbirine bağlanır ve kalan su dışarı pompalanır.

Özetle bu iki farklı yöntemle su altı tüneli inşa edilebilir. Marc Brunel, ilk su altı tünelini inşa etmiş olsa da şimdilerde tüneller, kes-ört yöntemiyle yapılır.

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