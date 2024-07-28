Yükseklik korkusu olanların korkulu rüyası olan cam köprüler, gerçekten de kırılmadan nasıl duruyor olabilir?

Çin’de Guiness Rekorlar Kitabı’na kadar giren 526 metre uzunluğundaki cam köprüyü görenler, bu soruyu da sormadan edemiyor.

Peki bu köprülerin bunca ağırlığı kaldırmalarındaki hikmet nereden geliyor?

Cam köprüler elbette normal cam malzemeden yapılmıyor.

Öncelikle yüksekliğe ve ağırlığa karşı dayanıklı olma özelliğiyle tercih edilen lamine cam, genellikle iki veya daha fazla cam tabakasının arasında bulunan bir plastik tabaka (polivinil bütiral- PVB) ile birleştirilmiş bir cam türü olduğu için tercih ediliyor. Bu yapı, camın kırılma direncini artırır ve kırıldığında parçaların dağılmasını engelliyor.

Lamine cam, normal camlara göre çok daha dayanıklı ve büyük yükler taşıyabiliyor.

Bir diğer kullanılan tür de temperli cam.

Bu cam türü, üretim sürecinde ısıtılarak ve ardından hızla soğutularak dayanıklılığı artırılıyor. Bu işlem, camın mukavemetini dört ila beş kat artırırken kırıldığında küçük, zararsız parçalara ayrılmasını sağlıyor, bu da güvenliği artıran bir özellik.

Cam köprülerin taşıyıcı yapıları, çelik gibi güçlü malzemelerden yapıldığı için cam panellerin ağırlığını ve üzerindeki yükü eşit olarak dağıtmış olur.

Tabii deneysiz inşa edilmesi imkânsız.

Cam köprüler, inşaat aşamasında ve sonrasında çeşitli yük testlerine tabi tutulur. Bu testler, köprünün belirli ağırlıklara ve stres koşullarına dayanıklılığını doğrular. Eğer uluslararası yapı standartlarına göre tasarlanmayıp bu test aşamasından geçemezse zaten köprü inşa edilmiyor.

Son olarak dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de inşasından sonra düzenli olarak bakımının ve kontrollerinin yapılması. Bu bakımlar, köprüde oluşabilecek hasar ve çatlakların erken tespiti için oldukça önemli.

İşte tüm bu sebepler, cam köprülerin kilolarca ağırlıkları kaldırabilmelerini sağlıyor. Anlayacağınız korkmanıza gerek yok.

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