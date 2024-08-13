Gemilerin buzlarla kaplı sularda nasıl ilerlediğini hiç merak ettiniz mi? Buzkıran gemiler sayesinde! Peki bu gemiler, nasıl bir çalışma mantığına sahip?

Buzkıran gemiler, metrelerce buzla kaplı derin sularda oldukça kolay bir şekilde hareket edebilme yeteneğine sahip. Onların bu yeteneğinin arkasında ise şüphesiz muhteşem bir mühendislik yatmakta.

Gelin, bu mühendisliğin detaylarına bakalım.

Öncelikle buzkıran gemilerin, hangi amaçlarla kullanıldığına bakalım.

Bu gemiler, buzla kaplı denizlerde buza saplanan diğer gemileri kurtarmak, gemilerin geçeceği kanalları açık tutmak ve başka yollarla ulaşılamayan kutup bölgelerine malzeme taşımak için kullanılır.

Onlar, 3-4 metre kalınlığındaki buzda bile hareket edebilir ve bu buzları parçalayarak, diğer gemiler için yol açarlar. Genel itibarıyla buzkıranlar; boyutları, güçleri ve ağırlıkları bakımından oldukça devasa gemilerdir.

Buzkıran gemiler diğer gemilerden farklı olarak, buz tabakasının geminin gövdesine hasar vermesini önlemek için gövdeleri güçlendirilmiş ve buzla kaplı denizlerde ilerleyebilecek güçtedir.

Bu gemiler buz tabakasının kalın olduğu durumlarda, ön tarafı buzun üstünde olacak şekilde ilerler ve buz, geminin ağırlığının etkisiyle kırılır.

Fakat bazen geminin önünde biriken buz parçaları, geminin ilerlemesini zorlaştırarak buz tabakasını kırmasını engelleyebilir.

Buzkıranların sahip olduğu ek itki sistemleri, geminin kendini buzun üzerine doğru itmesini ve buzu kırmasını sağlar.

Hem ileri hem de geri hareket edebilen bu gemiler, buz tabakasının çok kalın olduğu zamanlarda önce geri gidip sonra tüm güçle ileri doğru giderek buza çarpar ve buzu kırmaya çalışır.

Ayrıca kırılan buzların geminin hareketini engellemesini önlemek için bazı buzkıranların gövdesinde, hava kabarcıkları oluşturan sistemler vardır.

Çünkü hava kabarcıkları, geminin gövdesi ile buz arasındaki sürtünmeyi azaltarak geminin hareketini kolaylaştırır ve buz parçalarının gemiden uzaklaşmasını sağlar.

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