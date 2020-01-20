Subaru’nun 2030’a Yönelik Büyük Hedefleri Açıklandı

Subaru, önümüzdeki on yıllık süreçte otomobillerinin teknolojisini oldukça geliştirecek. Firmanın ortaya koymuş olduğu vizyon gerçekten dikkat çekici.

Subaru’nun şu andaki ürün gamında yalnızca 1 adet hibrit otomobil var, o da Subaru Crosstek Hybrid modeli. Tabii ki firmanın lityum iyon bataryaya sahip tek modeli bu model olmayacak, yeni araçlar da bu seriye katılacak.

Subaru, gelecekte izleyeceği yol haritasıyla ilgili bilgileri paylaştı. Firma için elektrikli modeller gelecekte önemli yer tutacak. Subaru, rakiplerinden daha küçük bir firma olduğu için bu dönüşümün finansal yüküyle başa çıkmakta zorlanabilir ancak şirketin büyük dostları da var.

Subaru, üretimini elektrikli modellere döndürecek:

Firmadan gelen açıklamalara göre Subaru, gelecekteki toplam araç satışlarının %40’ının elektrikli modellerden oluşmasını hedefliyor. Firmanın CTO’su Tetsuo Onuki, Automotive News Europe’a verdiği demeçte 'güçlü hibritler' olarak tanımladıkları araç projelerine destek vereceklerini söyledi.

Hibritlere yatırım yapmak oldukça masraflı olabiliyor. Öte yandan bu noktada işin içine Toyota dâhil oluyor. Firmanın CEO’su Tomomi Nakamura, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Yüz yılda bir gelecek bu derin dönüşüm döneminde bile Subaru’nun tarihi boyunca edindiği, otomobil üretimine yönelik güçlü bağlılığı ve adanmışlığı değişmemiştir” derken “Subaru’yu diğer markalardan farklı hâle getirmek için Subaru’yu Subaru yapan ayırt edici özellikleri, müşterilerimizin görmeyi beklediği özel becerilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmek için tam zamanlı olarak çalışıyoruz, buna çevrenin korunması da dâhil. Subaru’nun özel karakterini ve teknolojik yeniliklerini, karbonsuz bir dünya oluşturulmasına katkıda bulunmak için avantaja çevireceğiz” ifadelerini kullandı.

Fabrikaların da karbon salınımı düşecek:

Firmanın bir diğer amacı ise fabrikalarının karbon salınımını azaltmak. Subaru, 2031 yılına kadar sahip olduğu fabrikalarda, ofislerde ve diğer yerlerde ortaya çıkan karbon salınımını %30 oranında azaltmayı amaçlıyor.

Subaru’nun yeni elektrikli otomobil planlarını göz önüne aldığımızda firmanın tamamen elektrikli bir model üretmesi hiç de uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor. Subaru'nun koyduğu hedefleri gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.