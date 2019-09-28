İkinci Nesil Subaru BRZ ve Toyota 86 Resmen Onaylandı

İki Japon otomobil üretim firması Toyota ve Subaru, yaptıkları ortak bir açıklamayla ikinci nesil Toyota 86 ve Subaru BRZ’nin üretileceğini doğruladılar. Yapılan açıklamada ayrıca iki şirket arasındaki ittifakta da bazı geliştirmeler yapıldığı duyuruldu.

Ortaya atılan tonla spekülasyondan sonra ikinci nesil Toyota 86 ve Subaru BRZ resmen onaylandı. Toyota ve Subaru, bugün yaptıkları ortak duyuruda işbirliklerinin devam ettiğini vurguladı. Yani iki marka yeni dört çeker modellerinde ve elektrikli araçlarında işbirliği yapacak. İttifakın büyümesinin bir parçası olarak Toyota, Subaru’daki özsermaye hissesini %15’den %20’ye çıkaracak ve Subaru da Toyota hisseleri alacak.

İkinci nesil Toyota 86 ve Subaru BRZ ikizlerine ilişkin söylentiler uzun bir süredir dolaşıyordu. 2017’de çıkan manuel ekipmanlı modellerdeki minör güç artışından sonra geleceklerinin şüpheli olduğuna dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Ancak Toyota ve Subaru, yaptıkları resmi ortak açıklamayla ikinci neslin duyurusunu yaptılar.

Donanım

Şu an bu spor arabalarda hangi mimarinin kullanılacağı belli değil ancak otomotiv dünyası son modellerdeki mimarinin modifiye bir sürümünün kullanılmasının şaşırtıcı olmayacağını düşünüyor. Toyota’nın arkadan çekişli modellerinde TNGA-L bulunsa da bunlar, büyük Lexus modelleri. Subaru’nun yeni global platformu boylamasına bir yerleşim düzenine sahip ancak bunlar da özellikle dört çekerli uygulamalar için üretildi. Güç konusu Toyota 86’da ve Subaru BRZ’de şikâyet edilen konular arasındaydı dolayısıyla ikinci nesil modellerde daha güçlü bir motor kullanılması olası.

İttifakın büyümesinin bir parçası olarak Subaru, Toyota’nın hibrit sistemini daha fazla aracında kullanacak. Örneğin Kuzey Amerika’daki Subaru Crosstrek’te, Toyota Prius Prime’dan türetilen güç aktarım mekanizmalı takılabilir hibrit kullanılıyor. Bu iki şirket bunların haricinde otonom sürüş ve bağlantılı araç teknolojisi geliştirmede de birlikte çalışacak.