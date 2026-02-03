Şubat 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Geçtiğimiz ay itibarıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa sunulan Yeni Sandero, artık 2026 model yılı ile de satın alınabiliyor.
Peki Dacia'nın Şubat 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero'nun fiyatını görelim.
Dacia fiyat listesi - Şubat 2026
|Model
|Ocak Fiyatı
|Şubat Fiyatı
|Yeni Sandero (2025)
|1.240.000 TL
|1.242.000 TL
|Yeni Sandero (2026)
|-
|1.299.000 TL
Yeni Sandero fiyatı - Şubat 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025)
|Essential, Manuel
|1.242.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025)
|Expression, Manuel
|1.342.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026)
|Essential, Manuel
|1.299.000 TL
|1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026)
|Expression, Manuel
|1.430.000 TL
Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Şubat 2026
|Opsiyon
|Fiyatı
|Donanım Paketi
|Yedek Lastik
|12.000 TL
|Essential, Expression
|Metalik Renk
|13.000 TL
|Essential, Expression
|Konfor Paketi
|55.000 TL
|Essential