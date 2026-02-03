Tümü Webekno
Şubat 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi

Dacia, Şubat 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Şirket, Türkiye'nin en ucuz arabası olan Sandero'ya ufak bir zam yaptı. Ayrıca 2026 model Sandero otomobiller de Türkiye pazarına giriş yapmış durumda. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fransız otomobil devi Renault'un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini resmen açıkladı. Geçtiğimiz ay itibarıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili olarak satışa sunulan Yeni Sandero, artık 2026 model yılı ile de satın alınabiliyor.

Peki Dacia'nın Şubat 2026 güncel fiyat listesi ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan 2026 yılında çok konuşacağımız Yeni Sandero'nun fiyatını görelim.

Dacia fiyat listesi - Şubat 2026

Model Ocak Fiyatı Şubat Fiyatı
Yeni Sandero (2025) 1.240.000 TL 1.242.000 TL
Yeni Sandero (2026) - 1.299.000 TL

Yeni Sandero fiyatı - Şubat 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025) Essential, Manuel 1.242.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2025) Expression, Manuel 1.342.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Essential, Manuel 1.299.000 TL
1.0 TCe 100 HP, Benzinli (2026) Expression, Manuel 1.430.000 TL

Yeni Sandero opsiyon fiyatları - Şubat 2026

Opsiyon Fiyatı Donanım Paketi
Yedek Lastik 12.000 TL Essential, Expression
Metalik Renk 13.000 TL Essential, Expression
Konfor Paketi 55.000 TL Essential
