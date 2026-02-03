Haberler Webtekno Otomobil Şubat 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı: Türkiye'nin En Ucuz Otomobiline Zam Geldi

Dacia, Şubat 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Şirket, Türkiye'nin en ucuz arabası olan Sandero'ya ufak bir zam yaptı. Ayrıca 2026 model Sandero otomobiller de Türkiye pazarına giriş yapmış durumda. İşte detaylar...