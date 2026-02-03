Tümü Webekno
2026 DS 7 Türkiye'de: İşte Güncel Fiyatlar!

DS'in Şubat 2026 boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. 2026 model DS 7'yi Türkiye pazarına getiren şirket, fiyatlarda ise önemli bir değişiklik yapmadı. İşte DS'in şubat ayı fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor. Şirket şimdi şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımlamış durumda ve Türkiye'de satılan 2 model de zamlandı.

Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın Şubat 2026 güncel fiyat listesi...

DS araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı
4 2.858.550 TL 2.858.550 TL
7 4.089.850 TL 4.189.850 TL

DS 4 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Pallas, Otomatik 2.858.550 TL

DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla öne çıkan, hatchback ile crossover arasında konumlanan bir otomobil. Türkiye'de sadece dizel motor seçeneğine sahip olan DS 4, şık tasarımı, premium hissettiren kabini ve hem şehir içi hem şehirler arası yolculukta üzmeyen motoru ile tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi de DS 4'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

DS 7 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel (2026) Etoile, Otomatik 4.189.850 TL
Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit (2025) Etoile, Otomatik 4.505.000 TL

DS 7, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle öne çıkan C segment bir SUV’dur. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve ferah bir yaşam alanı sunulurken; yaklaşık 555 litrelik bagaj hacmiyle de pratiklik de öne çıkan hususlardan. DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklarda konfor, prestij ve çevreci teknolojiyi bir arada isteyenler için ideal bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

