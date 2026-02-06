[Şubat 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvedeki Rekabet Dinmiyor)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda yine yeni yeniden ARC Raiders ve EA SPORTS FC 26'yı görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

En çok indirilen PS5 oyunları

ABD/Kanada Avrupa ARC Raiders EA SPORTS FC 26 Grand Theft Auto V ARC Raiders NBA 2K26 Grand Theft Auto V Minecraft UFC 5 EA SPORTS Madden NFL 26 Minecraft Call of Duty: Black Ops 7 Forza Horizon 5 EA SPORTS FC 26 It Takes Two UFC 5 Call of Duty: Black Ops 7 Forza Horizon 5 Avatar: Frontiers of Pandora Avatar: Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy Battlefield 6 The Witcher 3: Wild Hunt Fallout 4 Among Us EA SPORTS College Football 26 NBA 2K26 Among Us Clair Obscur: Expedition 33 It Takes Two Battlefield 6 NHL 26 Fallout 4 Clair Obscur: Expedition 33 Kingdom Come: Deliverance II Hogwarts Legacy The Crew Motorfest Ghost of Yōtei Split Fiction Mortal Kombat 1 ARK: Survival Ascended

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops III EA SPORTS FC 26 Minecraft A Way Out Batman: Arkham Knight Minecraft STAR WARS Battlefront II Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Batman: Arkham Knight Gang Beasts The Forest Mortal Kombat X Unravel Two God of War God of War A Way Out Need for Speed Heat Middle-earth: Shadow of War STAR WARS Battlefront II The Forest Tomb Raider: Definitive Edition Need for Speed Heat Kingdom Come: Deliverance theHunter: Call of the Wild Hogwarts Legacy Fallout 76 Gang Beasts God of War III Remastered Middle-earth: Shadow of War Call of Duty: WWII theHunter: Call of the Wild Cuphead Mortal Kombat X Bloodborne Firewatch Kingdom Come: Deliverance Call of Duty: Black Ops III

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Beat Saber Job Simulator Job Simulator Beat Saber Among Us 3D: VR Among Us 3D: VR Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening Arizona Sunshine Remake Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening Horizon Call of the Mountain Swordsman VR Arizona Sunshine Remake The Walking Dead: Saints & Sinners Flight Simulator Delivery 2025 VR Arizona Sunshine 2 Swordsman VR Pavlov Pavlov

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

ABD/Kanada Avrupa Fortnite Fortnite Roblox Roblox 2XKO Rocket League Marvel Rivals Call of Duty: Warzone Highguard eFootball Rocket League Arknights: Endfield Call of Duty: Warzone Where Winds Meet Where Winds Meet Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X Arknights: Endfield Asphalt Legends Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X 2XKO

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.