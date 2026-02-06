Tümü Webekno
[Şubat 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvedeki Rekabet Dinmiyor)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda yine yeni yeniden ARC Raiders ve EA SPORTS FC 26'yı görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

En çok indirilen PS5 oyunları

ARC Raiders

ABD/Kanada Avrupa
ARC Raiders EA SPORTS FC 26
Grand Theft Auto V ARC Raiders
NBA 2K26 Grand Theft Auto V
Minecraft UFC 5
EA SPORTS Madden NFL 26 Minecraft
Call of Duty: Black Ops 7 Forza Horizon 5
EA SPORTS FC 26 It Takes Two
UFC 5 Call of Duty: Black Ops 7
Forza Horizon 5 Avatar: Frontiers of Pandora
Avatar: Frontiers of Pandora Hogwarts Legacy
Battlefield 6 The Witcher 3: Wild Hunt
Fallout 4 Among Us
EA SPORTS College Football 26 NBA 2K26
Among Us Clair Obscur: Expedition 33
It Takes Two Battlefield 6
NHL 26 Fallout 4
Clair Obscur: Expedition 33 Kingdom Come: Deliverance II
Hogwarts Legacy The Crew Motorfest
Ghost of Yōtei Split Fiction
Mortal Kombat 1 ARK: Survival Ascended

En çok indirilen PS4 oyunları

Red Dead Redemption 2

ABD/Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Call of Duty: Black Ops III EA SPORTS FC 26
Minecraft A Way Out
Batman: Arkham Knight Minecraft
STAR WARS Battlefront II Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V Batman: Arkham Knight
Gang Beasts The Forest
Mortal Kombat X Unravel Two
God of War God of War
A Way Out Need for Speed Heat
Middle-earth: Shadow of War STAR WARS Battlefront II
The Forest Tomb Raider: Definitive Edition
Need for Speed Heat Kingdom Come: Deliverance
theHunter: Call of the Wild Hogwarts Legacy
Fallout 76 Gang Beasts
God of War III Remastered Middle-earth: Shadow of War
Call of Duty: WWII theHunter: Call of the Wild
Cuphead Mortal Kombat X
Bloodborne Firewatch
Kingdom Come: Deliverance Call of Duty: Black Ops III

En çok indirilen PS VR2 oyunları

Beat Saber

ABD/Kanada Avrupa
Beat Saber Job Simulator
Job Simulator Beat Saber
Among Us 3D: VR Among Us 3D: VR
Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening
Arizona Sunshine Remake Alien: Rogue Incursion VR
Metro Awakening Horizon Call of the Mountain
Swordsman VR Arizona Sunshine Remake
The Walking Dead: Saints & Sinners Flight Simulator Delivery 2025 VR
Arizona Sunshine 2 Swordsman VR
Pavlov Pavlov

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

Fortnite

ABD/Kanada Avrupa
Fortnite Fortnite
Roblox Roblox
2XKO Rocket League
Marvel Rivals Call of Duty: Warzone
Highguard eFootball
Rocket League Arknights: Endfield
Call of Duty: Warzone Where Winds Meet
Where Winds Meet Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
Arknights: Endfield Asphalt Legends
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X 2XKO
PlayStation'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 23 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun PlayStation'da 'Eleştirmenlerin Seçimi' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 23 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun
Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı Bugüne Kadar Toplam Kaç PS5 Satıldığı Açıklandı

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Playstation Oyunlar

