[Şubat 2026] En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Zirvedeki Rekabet Dinmiyor)

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Ocak ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda yine yeni yeniden ARC Raiders ve EA SPORTS FC 26'yı görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
En çok indirilen PS5 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|ARC Raiders
|EA SPORTS FC 26
|Grand Theft Auto V
|ARC Raiders
|NBA 2K26
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|UFC 5
|EA SPORTS Madden NFL 26
|Minecraft
|Call of Duty: Black Ops 7
|Forza Horizon 5
|EA SPORTS FC 26
|It Takes Two
|UFC 5
|Call of Duty: Black Ops 7
|Forza Horizon 5
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Hogwarts Legacy
|Battlefield 6
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Fallout 4
|Among Us
|EA SPORTS College Football 26
|NBA 2K26
|Among Us
|Clair Obscur: Expedition 33
|It Takes Two
|Battlefield 6
|NHL 26
|Fallout 4
|Clair Obscur: Expedition 33
|Kingdom Come: Deliverance II
|Hogwarts Legacy
|The Crew Motorfest
|Ghost of Yōtei
|Split Fiction
|Mortal Kombat 1
|ARK: Survival Ascended
En çok indirilen PS4 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Call of Duty: Black Ops III
|EA SPORTS FC 26
|Minecraft
|A Way Out
|Batman: Arkham Knight
|Minecraft
|STAR WARS Battlefront II
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|Batman: Arkham Knight
|Gang Beasts
|The Forest
|Mortal Kombat X
|Unravel Two
|God of War
|God of War
|A Way Out
|Need for Speed Heat
|Middle-earth: Shadow of War
|STAR WARS Battlefront II
|The Forest
|Tomb Raider: Definitive Edition
|Need for Speed Heat
|Kingdom Come: Deliverance
|theHunter: Call of the Wild
|Hogwarts Legacy
|Fallout 76
|Gang Beasts
|God of War III Remastered
|Middle-earth: Shadow of War
|Call of Duty: WWII
|theHunter: Call of the Wild
|Cuphead
|Mortal Kombat X
|Bloodborne
|Firewatch
|Kingdom Come: Deliverance
|Call of Duty: Black Ops III
En çok indirilen PS VR2 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Beat Saber
|Job Simulator
|Job Simulator
|Beat Saber
|Among Us 3D: VR
|Among Us 3D: VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|Metro Awakening
|Arizona Sunshine Remake
|Alien: Rogue Incursion VR
|Metro Awakening
|Horizon Call of the Mountain
|Swordsman VR
|Arizona Sunshine Remake
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Flight Simulator Delivery 2025 VR
|Arizona Sunshine 2
|Swordsman VR
|Pavlov
|Pavlov
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|Roblox
|2XKO
|Rocket League
|Marvel Rivals
|Call of Duty: Warzone
|Highguard
|eFootball
|Rocket League
|Arknights: Endfield
|Call of Duty: Warzone
|Where Winds Meet
|Where Winds Meet
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
|Arknights: Endfield
|Asphalt Legends
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X
|2XKO
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.