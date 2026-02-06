[Şubat 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Şubat ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Şubat ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni REANIMAL olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|Indika
|Xbox
|3 Şubat
|Menace
|Steam, Xbox
|5 Şubat
|World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition
|Battle.net
|5 Şubat
|PUBG: BLINDSPOT
|Steam
|5 Şubat
|Carmageddon: Rogue Shift
|Steam
|6 Şubat
|Delta Force
|Steam
|6 Şubat
|Fallout Shelter
|Steam
|6 Şubat
|Little Nightmares Enhanced Edition
|Steam, Xbox
|6 Şubat
|Roadcraft
|Xbox
|6 Şubat
|Wildgate
|Epic Games
|6 Şubat
|HumanitZ
|Steam
|6 Şubat
|Disciples: Domination
|Steam
|12 Şubat
|REANIMAL
|Steam
|13 Şubat
|Kingdom Come: Deliverance
|Xbox
|13 Şubat
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Xbox
|17 Şubat
|Norse: Oath of Blood
|Steam
|17 Şubat
|Star Trek: Voyager – Across the Unknown
|Steam
|18 Şubat
|Styx: Blades of Greed
|Steam
|19 Şubat
|Ys X: Proud Nordics
|Steam
|20 Şubat
|Resident Evil: Requiem
|Steam
|26 Şubat
|ARC Raiders
|Xbox
|Şubat 2026
|DEVOUR
|Steam
|Şubat 2026
|Torque Drift 2
|Steam
|Şubat 2026
|Trine 3: The Artifacts of Power
|Epic Games
|Şubat 2026
|Trine 4: The Nightmare Prince
|Epic Games
|Şubat 2026
NVIDIA GeForce NOW'a Şubat ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.