Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[Şubat 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

[Şubat 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Şubat ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Şubat ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni REANIMAL olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

NVIDIA GeForce NOW Şubat 2026 oyunları

Oyun Platform Tarih
Indika Xbox 3 Şubat
Menace Steam, Xbox 5 Şubat
World of Warcraft: Burning Crusade Classic Anniversary Edition Battle.net 5 Şubat
PUBG: BLINDSPOT Steam 5 Şubat
Carmageddon: Rogue Shift Steam 6 Şubat
Delta Force Steam 6 Şubat
Fallout Shelter Steam 6 Şubat
Little Nightmares Enhanced Edition Steam, Xbox 6 Şubat
Roadcraft Xbox 6 Şubat
Wildgate Epic Games 6 Şubat
HumanitZ Steam 6 Şubat
Disciples: Domination Steam 12 Şubat
REANIMAL Steam 13 Şubat
Kingdom Come: Deliverance Xbox 13 Şubat
Avatar: Frontiers of Pandora Xbox 17 Şubat
Norse: Oath of Blood Steam 17 Şubat
Star Trek: Voyager – Across the Unknown Steam 18 Şubat
Styx: Blades of Greed Steam 19 Şubat
Ys X: Proud Nordics Steam 20 Şubat
Resident Evil: Requiem Steam 26 Şubat
ARC Raiders Xbox Şubat 2026
DEVOUR Steam Şubat 2026
Torque Drift 2 Steam Şubat 2026
Trine 3: The Artifacts of Power Epic Games Şubat 2026
Trine 4: The Nightmare Prince Epic Games Şubat 2026

NVIDIA GeForce NOW'a Şubat ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Sisteminizin Yetmediği Oyunları Oynamanızı Sağlayan GeForce Now Nedir, Nasıl Kullanılır? Sisteminizin Yetmediği Oyunları Oynamanızı Sağlayan GeForce Now Nedir, Nasıl Kullanılır?
Sürekli Yeni Sistem Dizmeye Son: GeForce NOW Nedir, Hangi Oyunlar Var, Üyelik Ücreti Ne Kadar? Sürekli Yeni Sistem Dizmeye Son: GeForce NOW Nedir, Hangi Oyunlar Var, Üyelik Ücreti Ne Kadar?
Geforce Nvidia Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Epic Games'te Bir Oyun Daha Ücretsiz Oldu (Bu Hafta Ücretsiz Üstüne Ücretsiz)

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Elektrikli Otomobil Devri Başlamadan Bitebilir: Yakıt Tüketimini Yarı Yarıya Düşüren Dizel Motor Üretildi

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Sedan Octavia'da İndirim Var (Diğer Tüm Modellere Zam Geldi)

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Google Maps'e Gemini Destekli Yeni Özellik Geliyor: Artık Sohbet Ederek Düzenleme Yapılabilecek!

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com