Şubat 2026 MG Fiyat Listesi: Çok Sevilen HS'ye Zam Geldi!

Çinli otomobil şirketi MG, şubat ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Yeni HS isimli modeline bir zam yaptı. MG7'nin baz fiyatında değişim yok ancak üst donanım seçenekleri zamlanmış durumda.

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Şubat 2026 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay dikkat çekici fastback modeli MG7'nin başlangıç fiyatına dokunmadı. Yeni HS isimli modelde ise bir nebze zam var.

Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın şubat ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.

MG araba fiyatları - Şubat 2026

Model Ocak Başlangıç Fiyatı Şubat Başlangıç Fiyatı Yeni HS 2.386.000 TL 2.540.000 TL MG7 2.900.000 TL 2.900.000 TL

Yeni HS fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Luxury, Otomatik 2.540.000 TL

Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.

MG7 fiyatları - Şubat 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 170 PS, Benzinli Passion, Otomatik 2.900.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence, Otomatik 2.950.000 TL 1.5L 170 PS, Benzinli Excellence Red Edition, Otomatik 3.080.000 TL

MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.