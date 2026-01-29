[Şubat 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 4 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu yılın Şubat ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.
Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Undisputed. Dövüş oyunu sevenlerin Undisputed'ı oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.
PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Undisputed
|PS5
|2.149 TL
|Subnautica: Below Zero
|PS4, PS5
|1.049 TL
|Ultros
|PS4, PS5
|879 TL
|Ace Combat 7: Skies Unknown
|PS4
|2.499 TL
Listede yer alan oyunların tamamını 6 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.