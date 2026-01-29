[Şubat 2026] Toplam Fiyatı 6 Bin TL'yi Aşan 4 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Şubat ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu yılın Şubat ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

Şubat ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette Undisputed. Dövüş oyunu sevenlerin Undisputed'ı oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı Undisputed PS5 2.149 TL Subnautica: Below Zero PS4, PS5 1.049 TL Ultros PS4, PS5 879 TL Ace Combat 7: Skies Unknown PS4 2.499 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 6 Ocak'tan 2 Şubat'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

